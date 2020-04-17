Популярная исполнительница Анастасия Кумейко, которая раньше входила в группу Nikita, показала идеальное тело в одном кружеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Dj Nana выбирает одежду для эфира». – говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кумейко позирует с приспущенным кружевным бельем, выставив напоказ свое великолепие. Однако поклонники звезды не смогли что-либо сказать, поскольку фотография была выброшена в Сторис.

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На фото Кумейко сидит на сиденье в тракторе, скорее всего. Ноги она закинула прямо на руль транспортного средства. Анастасия была в черном платье, а образ дополнила большими сапогами и поясом на талии.

"Работа кипит", - коротко подписала фото Кумейко.

"Анастасия Комбанейшн", Когда наслушалась Александра Григорьевича Лукашенко", "Моя богиня", "Трактор с панорамной крышей?", "Блин.. украла идею сфоткаться в тракторе....", "Нана "пашет" во всех смыслах", "А где подушка? Сегодня утром все с подушками".

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