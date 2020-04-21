Німецько-турецька актриса, зірка серіалу "Величне століття", Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників фото з чарівною донькою

Актриса разом з дочкою, Ларою, позували в комфортній обстановці, повідомляє Politeka.net.

Мер'єм з'явилася в чорній кофті з вирізом. На шиї красуні видно біле намисто. Узерлі підфарбувала вії і губи легким блиском. Завершили її образ очки в темній оправі.

Лара лягла на груди матері і дивилася в камеру. Дівчинка була одягнена у світлу кофту з принтом.

Можна помітити, що у Мер'єм росте справжня красуня з великими очима.

За 20 хвилин пост зібрав майже 40 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали двох красунь компліментами.

Деякі відзначали велику схожість дівчинки з мамою: "Як схожі", - написав один з користувачів, інші ж - навпаки, твердили, що вони дуже різні. Треті писали зізнання в любові і бажали здоров'я обом.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі позувала в красивому платті, оголивши стройні ніжки у чорних босоніжках. Варто відзначити, що сукня вигідно підкреслила гідності зірки, а саме її пишні груди і неймовірні вигини. Образ артистки завершили аксесуари.

Зірка крутилася, а її хвилясте волосся розвіялося вітром.

Макіяж у вигляді нюдових тіней і таких же губ підкреслив всю красу Мер'єм.

Раніше повідомлялося, що Мер'єм Узерлі позувала в білих штанах, жилетці і блузці.

Актриса підняла одну ногу, руку і нахилилася.

Фанати поставили майже 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів. У них користувачі писали, що фото вау, яка Мер'єм красива.

Користувачі мережі завжди небайдужі до фотографій красуні. Люди часто залишають багато лайків та коментарів.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі з "Чудового століття" похвалилася розкішним тілом

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