Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала совместное фото с дочерью в Инстаграм

На фото Мерьем позирует в блузке или рубашке, довольно крупным планом, видно только плечи. Волосы Узерли собрала в хвост. Рядом с ней оперлась об плечо дочь и поцеловала актрису в щеку. Она была в белой футболке и тоже с собранными в хвост волосами. На фоне фактически ничего не видно, а снизу кадра были добавлены смайлики любви и поцелуя. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Мерьем выбросила снимок в сторис Инстаграма, где подобных функций нет.

Ранее мы сообщали, что известная турецкая актриса Мерьем Узерли вернулась к имиджу Хюррем. Долгое время знаменитая Роксолана из сериала "Великолепный век", была рыжеволосой красавицей, позже она перекрасилась в блондинку и проходила с этим цветом волос многие годы.

Но судя по новым снимкам Мерьем снова вернулась к образу жгучей Роксоланы, изменив цвет волос на рыжий.

Девушка поделилась новым потретным снимком. Мерьем Узерли предстала с новой прической и рыжим цветом волос. Изображение сделано таким образом, что поклонники только могут увидеть лицо знаменитой актрисы.

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