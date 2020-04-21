Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко показала фанатам природну красу в новому знімку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ви це бачили?😱 Ми пиляємо мільйон 1️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ рублів. Перші переможці в сториз, наступним можеш стати саме ТИ 👌🏻», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Тодоренко позує на камеру в білосніжній кофті і елегантною ланцюжку. Це стало причиною бурхливої реакції з боку її прихильників.

«Ульотна», «красуня», «вогонь взагалі», «крута», «це не знімок, а бомба», «вау, оце краса», - пишуть вони.

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В умовах карантину Регіна Тодоренко вирішила влаштувати своїм передплатникам конкурс і опублікувала архівне фото.

зокрема, популярна телеведуча анонсувала розіграш одного мільйона рублів в обмін на виконання простих завдань.

"А щоб ви повірили в щасливі випадковості, вже сьогодні ми рандомно виберемо в сториз трьох і відправимо перші шматочки розпиляного прямо вам на картку. Яким чином? Дивіться сторіс. Не сумнівайся - дій!", - підписала Регіону знімок, зроблений на люксовому курорті.

На фото телеведуча постала перед своїми передплатниками у хорошому настрої і без макіяжу. На ній надітий білий топ і білосніжна сорочка з підкоченими рукавами.

Під публікацією з'явилися тисячі коментарів, в яких вони захопилися зовнішністю Регіни Тодоренко.

"Я вас обожнюю", "Вау!", "Найкрутіша телеведуча. Бажаю тобі і твоїй родині самого прекрасного", "Красива", "Регіна, ти найкраща!", "Регіна! Вічний позитивчик! Ось як на тебе можна дивитися без посмішки, якщо ти завжди така весела і позитивна?!", "Красотуля", - написали вони в коментарях під постом телеведучої.

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