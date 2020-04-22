Максим Галкін похвалився знаннями їх з Пугачовою дочки Єлизавети

Знаменитий російський шоумен часто ділиться з шанувальниками милими і забавними відео зі своїми дітьми. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз Галкін опублікував у своєму Instagram короткий ролик з Лізою, на якому дівчинка продемонстрували свої вражаючі пізнання в мистецтві.

На кадрах Галкін цікавиться у доньки, чи знає вона яких-небудь художників. На його подив, дівчинка тут же починає перераховувати прізвища видатних живописців. В її вражаючий для цього віку список серед інших потрапили Шишкін, Сєров, Айвазовський, Воснецов, Врубель і Клод Моне.

«Звідки ти все знаєш?», - дивується за кадром Галкін.

Однак незабаром Лізу кличе брат, і дівчинка тікає кудись вглиб розкішного «замку» сімейства Пугачової зі словами «Гаразд, я пішла».

«Я в шоці, реально не знав, що вона це знає», - підписав відео артист.

В коментарях шанувальники зіркової пари щосили захоплюються кмітливістю дівчинки.

«Яка розумниця», «Вона дуже розумна! Сподіваюся, моя дівчинка виросте такою ж красунею», «Очманіти! Дорослі не всіх їх знають! В шоці!», «Вона просто чудо...Шедевр, а не дитина!», «Які талановиті діти!», «Супер пам'ять у Лізи», «Красуня і розумниця», - пишуть люди.

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