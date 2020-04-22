Не всім сподобався такий образ

Ані Лорак привітала шанувальників з Днем планети і розкрила своє ставлення до навколишнього світу

Українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася зворушливим постом в своєму Instagram, присвяченим нашій планеті, передає Politeka.net.

«Сьогодні день нашої планети! Нашого джерела життя! Ми – одне ціле! Ми невидимо пов'язані, ми сильні і ми тендітні маленькі фарфорові чашечки в цьому світі, як сказав Джон Малкович в серіалі «Новий Папа», - пише співачка.

Вона також поділилася своєю фотографією, на якій вона позує в строгому брючному костюмі на природі, а вдалині видно жваве місто. Співачка на знімку радісно закинула руки вгору назустріч сонцю.

Шанувальники тут же відреагували на знімок

«Ти дуже красива дівчина», «Яка ви красуня! Сумуємо дуже за вами, Кароліна», «Яка ви щаслива у любові», «Шалено красива. Видно як світитеся від щастя, наче промінчик», «Ви така маленька», «Жаба Лорак коротконога!», - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що Лорак представила раніше не публикованные кадри, поставши в гарячому вигляді.

Так, після того, як зірка розлучилася зі своїм чоловіком Муратом, зірка почала публікувати в мережі більш сміливі і пікантні кадри. Цього разу Кароліна постала на знімках в стильному кроп-топі з декором у вигляді чорних стрічок і світлих штанах із завищеною талією. У підписі до кадрів Ані Лорак поцікавилася у шанувальників, який з образів їм подобається більше.

Нагадаємо, Лорак у величезному ліфчику жорстко висміяли в мережі, фото: "Коли приїхала з колгоспу".

Як повідомляла Politeka, спливло невідоме фото Ані Лорак в дитинстві: "До пластики і популярності вона...".

Також Politeka писала, що Лорак з дочкою засвітилася з відомим красенем, Лазарєв кусає лікті.