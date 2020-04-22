Ані Лорак привітала шанувальників з Днем планети і розкрила своє ставлення до навколишнього світу
Українська співачка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася зворушливим постом в своєму Instagram, присвяченим нашій планеті, передає Politeka.net.
«Сьогодні день нашої планети! Нашого джерела життя! Ми – одне ціле! Ми невидимо пов'язані, ми сильні і ми тендітні маленькі фарфорові чашечки в цьому світі, як сказав Джон Малкович в серіалі «Новий Папа», - пише співачка.
Вона також поділилася своєю фотографією, на якій вона позує в строгому брючному костюмі на природі, а вдалині видно жваве місто. Співачка на знімку радісно закинула руки вгору назустріч сонцю.
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Шанувальники тут же відреагували на знімок
«Ти дуже красива дівчина», «Яка ви красуня! Сумуємо дуже за вами, Кароліна», «Яка ви щаслива у любові», «Шалено красива. Видно як світитеся від щастя, наче промінчик», «Ви така маленька», «Жаба Лорак коротконога!», - пишуть люди.
Раніше ми писали про те, що Лорак представила раніше не публикованные кадри, поставши в гарячому вигляді.
Так, після того, як зірка розлучилася зі своїм чоловіком Муратом, зірка почала публікувати в мережі більш сміливі і пікантні кадри. Цього разу Кароліна постала на знімках в стильному кроп-топі з декором у вигляді чорних стрічок і світлих штанах із завищеною талією. У підписі до кадрів Ані Лорак поцікавилася у шанувальників, який з образів їм подобається більше.
Нагадаємо, Лорак у величезному ліфчику жорстко висміяли в мережі, фото: "Коли приїхала з колгоспу".
Як повідомляла Politeka, спливло невідоме фото Ані Лорак в дитинстві: "До пластики і популярності вона...".
Також Politeka писала, що Лорак з дочкою засвітилася з відомим красенем, Лазарєв кусає лікті.