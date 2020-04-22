Знаменитая артиска Ани Лорак удивила жаркими кадрами из фотосессии в бежевом лифчике с ремнями

После того, как был введен карантин, звезда осталась вместе с дочерью дома. Соблюдая самоизоляцию, Каролина отменила концерты, публичные мероприятия и грядущие съемки. однако, чтобы поддерживать интерес своей аудитории, артистка начала проводить прямые эфиры в Инстаграм и делиться архивными кадрами из фотосессий. В этот раз звезда представила ранее не публикованные кадры, представ в жарком виде, пишет Рoliteka.net.

Так, после того, как звезда развелась со своим супругом Муратом, звезда стала публиковать в сети более смелые и пикантные кадры. В этот раз Каролина предстала на снимках в стильном кроп-топе с декором в виде черных лент и светлых брюках с завышенной талией. В подписи к кадрам Ани Лорак поинтересовалась у поклонников, какой из образов им нравится больше.

Как и ожидалось, фанаты отреагировали достаточно бурно, тут же обсудив довольно смелые кадры звезды. Некоторые написали, что Каролина становится похожа на куклу из силикона, другие же раскритиковали ее лифчик "для кормящих".

По словам поклонников, звезда переходит черту, нарушая правила хорошего стиля и комбинируя белье со светлыми брюками. При этом некоторые написали, что этот образ похож на "колхоз".

До этого Каролина появилась в домашнем виде, с привычной прической - небрежным пучком на голове и в белой майке с принтом на груди. Звезда во время эфира решила рассказать много полезного для фанатов.

Так, в начале эфира Лорак рассказала, как проходит ее карантин, отметив, что сейчас она, как и другие, спит, ест, общается с семьей и готовит.

Звезда отметила, что ее идеальный день, когда приходится вставать без будильника.

«Делаешь то, что хочешь. Но сейчас я уже соскучилась по хорошей суете и ощущаю себя тревожно, потому что не вижусь с зрителями», - отметила Каролина.

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