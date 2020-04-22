Ани Лорак поздравила поклонников с Днем планеты и раскрыла свое отношение к окружающему миру
Украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, поделилась трогательным постом в своем Инстаграм, посвященным нашей планете, передает Politeka.net.
«Сегодня день нашей планеты! Нашего источника жизни! Мы – одно целое! Мы невидимо связаны, мы сильные и мы хрупкие маленькие фарфоровые чашечки в этом мире, как сказал Джон Малкович в сериале «Новый Папа», - пишет певица.
Она также поделилась своей фотографией, на которой она позирует в строгом брючном костюме на природе, а вдали виден оживленный город. Певица на снимке радостно вскинула руки вверх навстречу солнцу.
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Поклонники тут же отреагировали на снимок
«Ты очень красивая девушка», «Какая вы красотка! Скучаем очень по вам, Каролина», «Какая вы счастливая в любви», «Безумно красивая. Видно как светитесь от счастья, будто лучик», «Вы такая малышка», «Жаба Лорак коротконогая!», - пишут люди.
Ранее мы писали о том, что Лорак представила ранее не публикованные кадры, представ в жарком виде.
Так, после того, как звезда развелась со своим супругом Муратом, звезда стала публиковать в сети более смелые и пикантные кадры. В этот раз Каролина предстала на снимках в стильном кроп-топе с декором в виде черных лент и светлых брюках с завышенной талией. В подписи к кадрам Ани Лорак поинтересовалась у поклонников, какой из образов им нравится больше.
Напомним, Лорак в огромном лифчике жестко высмеяли в сети, фото: "Когда приехала из колхоза".
Как сообщала Politeka, всплыло неизвестное фото Ани Лорак в детстве: "До пластики и популярности она...".
Также Politeka писала, что Лорак с дочерью засветилась с известным красавчиком, Лазарев кусает локти.