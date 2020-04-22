Не всем понравился такой образ

Ани Лорак поздравила поклонников с Днем планеты и раскрыла свое отношение к окружающему миру

Украинская певица, которая уже давно живет и работает в России, поделилась трогательным постом в своем Инстаграм, посвященным нашей планете, передает Politeka.net.

«Сегодня день нашей планеты! Нашего источника жизни! Мы – одно целое! Мы невидимо связаны, мы сильные и мы хрупкие маленькие фарфоровые чашечки в этом мире, как сказал Джон Малкович в сериале «Новый Папа», - пишет певица.

Она также поделилась своей фотографией, на которой она позирует в строгом брючном костюме на природе, а вдали виден оживленный город. Певица на снимке радостно вскинула руки вверх навстречу солнцу.

Поклонники тут же отреагировали на снимок

«Ты очень красивая девушка», «Какая вы красотка! Скучаем очень по вам, Каролина», «Какая вы счастливая в любви», «Безумно красивая. Видно как светитесь от счастья, будто лучик», «Вы такая малышка», «Жаба Лорак коротконогая!», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что Лорак представила ранее не публикованные кадры, представ в жарком виде.

Так, после того, как звезда развелась со своим супругом Муратом, звезда стала публиковать в сети более смелые и пикантные кадры. В этот раз Каролина предстала на снимках в стильном кроп-топе с декором в виде черных лент и светлых брюках с завышенной талией. В подписи к кадрам Ани Лорак поинтересовалась у поклонников, какой из образов им нравится больше.

Напомним, Лорак в огромном лифчике жестко высмеяли в сети, фото: "Когда приехала из колхоза".

Как сообщала Politeka, всплыло неизвестное фото Ани Лорак в детстве: "До пластики и популярности она...".

Также Politeka писала, что Лорак с дочерью засветилась с известным красавчиком, Лазарев кусает локти.