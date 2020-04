View this post on Instagram

Концертная деятельность всегда полна сюрпризов. Иногда сюрпризы бывают не очень приятными🤣 Небольшой список того, что было на наших концертах за последние 2 года и сразу пришло в голову: ⠀ 🆘 У Насти в волосах запутался огромный жук 🆘 На одном очень активном концерте мое платье не выдержало активных движений и ПОЛНОСТЬЮ расстегнулось 🆘 После концерта меня схватил один из поклонников и потащил за собой, мне пришлось звать на помощь 🆘 Я забыла надеть нижнее белье и поняла это только на сцене 🆘 На одном ТВ-выступлении каблук застрял между досками на сцене, пришлось очень глупо дергаться, чтобы его вытащить 🆘 На нас с огромным грохотом рухнул прозрачный звукоизоляционный экран для ударной установки ⠀ Один из пунктов я сочинила, как думаете, какой?🤪 #ВИАГра