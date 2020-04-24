Відома співачка Ольга Меганская, солістка групи "ВІА Гра", показала новий сміливий образ

На короткому ролику Меганская позує в шикарному чорному платті з блискітками. Ольга себе знімала на телефон у дзеркало і спокусливо покрутила п'ятою точкою. Волосся у співачки були розпущені і пишно прибраний. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Концертна діяльність завжди сповнена сюрпризів. Іноді сюрпризи бувають не дуже приємними. Невеликий список того, що було на наших концертах за останні 2 роки і відразу прийшло в голову:

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у Насті у волоссі заплутався величезний жук

На одному дуже активному концерті плаття моє не витримало активних рухів і ПОВНІСТЮ расстегнулось

Після концерту мене схопив один з шанувальників і потягнув за собою, мені довелося кликати на допомогу

Я забула вдягти спідню білизну і зрозуміла це тільки на сцені

На одному ТВ-виступі каблук застряг між дошками на сцені, довелося дуже нерозумно смикатися, щоб його витягнути

На нас з величезним гуркотом звалився прозорий звукоізоляційний екран для ударної установки", - написала Меганская.

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Концертная деятельность всегда полна сюрпризов. Иногда сюрпризы бывают не очень приятными🤣 Небольшой список того, что было на наших концертах за последние 2 года и сразу пришло в голову: ⠀ 🆘 У Насти в волосах запутался огромный жук 🆘 На одном очень активном концерте мое платье не выдержало активных движений и ПОЛНОСТЬЮ расстегнулось 🆘 После концерта меня схватил один из поклонников и потащил за собой, мне пришлось звать на помощь 🆘 Я забыла надеть нижнее белье и поняла это только на сцене 🆘 На одном ТВ-выступлении каблук застрял между досками на сцене, пришлось очень глупо дергаться, чтобы его вытащить 🆘 На нас с огромным грохотом рухнул прозрачный звукоизоляционный экран для ударной установки ⠀ Один из пунктов я сочинила, как думаете, какой?🤪 #ВИАГра

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Відзначимо, що плаття нагадало скандальний наряд Анджеліни Джолі. Актриса там позувала в чорній сукні, де був величезний розріз.

Повідомлялося, що відома співачка Ольга Меганская показала нове фото в Instagram і відповіла на важливе питання.

На фото Меганская позує біля жовтої опори. Видно, що вона в чорному платті, яке обтянуло її груди. Волосся співачка залишила розпущеним. Ольга позувала на якомусь завантажувальному терміналі, видно, що кадр з кліпу.

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