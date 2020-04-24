Відома співачка Ольга Меганская, солістка групи "ВІА Гра", показала новий сміливий образ

На короткому ролику Меганская позує в шикарному чорному платті з блискітками. Ольга себе знімала на телефон у дзеркало і спокусливо покрутила п'ятою точкою. Волосся у співачки були розпущені і пишно прибраний. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Концертна діяльність завжди сповнена сюрпризів. Іноді сюрпризи бувають не дуже приємними. Невеликий список того, що було на наших концертах за останні 2 роки і відразу прийшло в голову:

у Насті у волоссі заплутався величезний жук

На одному дуже активному концерті плаття моє не витримало активних рухів і ПОВНІСТЮ расстегнулось

Після концерту мене схопив один з шанувальників і потягнув за собою, мені довелося кликати на допомогу

Я забула вдягти спідню білизну і зрозуміла це тільки на сцені

На одному ТВ-виступі каблук застряг між дошками на сцені, довелося дуже нерозумно смикатися, щоб його витягнути

На нас з величезним гуркотом звалився прозорий звукоізоляційний екран для ударної установки", - написала Меганская.

Відзначимо, що плаття нагадало скандальний наряд Анджеліни Джолі. Актриса там позувала в чорній сукні, де був величезний розріз.

Повідомлялося, що відома співачка Ольга Меганская показала нове фото в Instagram і відповіла на важливе питання.

На фото Меганская позує біля жовтої опори. Видно, що вона в чорному платті, яке обтянуло її груди. Волосся співачка залишила розпущеним. Ольга позувала на якомусь завантажувальному терміналі, видно, що кадр з кліпу.

Нагадаємо, пекуча брюнетка з "ВІА Гри" в міні-купальнику показала, чим спокушає чоловіків

А ще Politeka писала, що брюнетка з «ВІА Гри» скинула з себе одяг заради жаркого кадру, Меладзе не стримався

Також Politeka повідомляла, що спекотна брюнетка з ВІА Гри посвітила своїми принадами в обтягуючому топі



