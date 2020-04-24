Українська виконавиця Оля Полякова стала об'єктом для жартів з боку зірок «Кварталу 95»
Як повідомляє Politeka, відповідні кадри були опубліковані на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).
«Співачка Оля Полякова вирішила заробляти видеопоздравлениями в режимі самоізоляції. Артистка запустила інтернет-платформу, через яку кожен бажаючий може замовити коротке привітання або відеодзвінок від зірки. Вже є статистика, що більшість побажань замовників починаються з пункту – в повний зріст, будь ласка», - зазначила ведуча програми Ірина Сопонару.
При цьому провідні уточнили, що багато українців просять Полякову одягнутися, як на концерті.
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«Але для того, щоб одягнутися так – співачці доводиться роздягатися», - підкреслила вона.
Більше того, Степан Казанін вирішив присоромити виконавицю.
«Ех, Полякова. Як же не соромно: бере гроші, щоб привітати людини», - уточнив він.
Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Оля Полякова показала новий цікавий образ.
На фото Оля позує в толстовці і міні-шортах. Цибуля Полякова доповнила сумочкою, на якій намальована корона. Волосся в цей раз співачка залишила розпущеним.
Оля розповіла під фото, що сьогодні покаже танцювальний майстер-клас, а увечері буде лотерею, в якій можна взяти участь.
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