Популярна телеведуча Регіна Тодоренко потрапила під шквал критики, зробивши скандальну заяву про домашнє насильство

Зірка заявила, що жертви домашнього насильства часто самі хочуть бути жертвами. Крім цього, вона в грубій манері запитала, що зробили ці жінки для того, щоб чоловік їх не бив. Вона натякнула, що жінки, які зазнають насильства, нерідко самі в цьому винні. Пізніше артистка вибачилася за свої слова, але розголосу в мережі було вже не зупинити.

Politeka.net згадала, хто з відомих на весь світ зірок був жертвою домашнього насильства. І кого своїми словами буквально принизила Тодоренко.

Співачку Крістіну Агілеру бив екс-коханий Джордан Братман. Чоловік побив її до такої міри, що їй знадобилася допомога медиків. У зірки були розбиті губи і йшла кров. Крім цього, зірку в дитинстві бив її батько.

Одна з найкрасивіших моделей Америки Памела Андерсон теж була жертвою насильства. Її перший чоловік Томмі Лі навіть відсидів півроку в тюрмі за те, що піднімав руку на дружину. З другим чоловіком, музикантом Кідом Роком, у Андерсон теж були бурхливі відносини, які доходили до бійок.

Співачка Ріанна надала розголосу нападу на неї свого екс-коханого Кріса Брауна. Вона виклала в мережу обличчя в синяках. Зазначимо, що Брауну за цей інцидент дали п'ять років у в'язниці.

Легендарну співачку Мадонну бив її колишній чоловік Шон Пенн. Одного разу вона навіть подала на нього в суд за побиття.

Відзначимо, що українські та російські зірки теж часто стають жертвами домашнього насильства. Так, колишній чоловік Крістіни Орбакайте одного разу зламав їй ніс, а Ірину Білик бив її колишній чоловік Дмитро Коляденко.

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