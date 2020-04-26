Дочка скандального українського політика Михайла Добкіна Алла поділилася новими фото з батьком

Алла Добкіна активно веде свій Instagram, регулярно публікуючи в ньому нові фото. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона поділилася спільним домашнім фото з батьком. На знімку Добкін сидить на дивані у простому домашньому одязі, а його дочка примостилася у батька на руках і притулилася щокою до його обличчя. На ній теж простий спортивний костюм, а також мінімум косметики на обличчі.

«Сумувала нереально», - підписала знімок Добкіна.

Під ним тут же почали з'являтися коментарі.

«У Вас чудовий тато! Так, власне, і всі ви!)) Дуже ціную і поважаю його», «Смачне щастя! Кровинки мої», «Як Ви класно виглядаєте!! і дуже затишно)», «Як здорово коли такий зв'язок у дочі і тата, не всім дано», «Як дві краплі», - пишуть люди.

Раніше ми повідомляли, що Алла Добкіна показала себе маленьку. Мила дівчинка стояла в червоній кофті і колготках. У неї була в руках пляшка горілки і Добкіна посміхалася. На другому фото дочка політика вже засмучена і знову тримає пляшку, можливо порожню. Фото вийшли цікавими і смішними.

"Це шедевр. Ось чому я зробила АнтиАлко марафони", - написала Добкіна.

Нагадаємо, дочка Добкіна показала себе в дитинстві і розкрила головний сімейний секрет.

Як повідомляла Politeka, дочка скандального Добкіна показала головного чоловіка свого життя.

Також Politeka писала, що дочка Добкіна показала, як розважається з коханим на гойдалках.