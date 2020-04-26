Російська актриса та співачка Анна Семенович показала, як стежить за своєю фігурою під час карантину

Як повідомляє Politeka.net, вона записала серію відеороликів для сторіз в Instagram.

На відео Анна Семенович займається спортом на біговій доріжці. Вона нагадала, що в минулому спортсменка, а тому вирішила не запускати себе на самоізоляції.

"Фізкультпривіт усім. Багато казали, коли я купувала доріжку, що я не буду на ній займатися вдома... що це буде вішалка для речей. Я, все таки, спортсменка в минулому", - заявила вона.

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Під час бігу великі форми Анни Семенович спокусливо трясуться. До того ж, вона ефектно нахиляється, демонструючи декольте напівпрозорої кофти на камеру.

"Самоізоляцію продовжили, тому решта часу - це буде робота над собою... Стрибати на скакалці, онлайн тренування і взагалі займатися собою, щоб вийти з самоізоляції красивими, стрункими, сексуальними, і сіль для ванни вам на допомогу", - звернулася вона до шанувальником.

Наостанок Анна Семенович млосно застогнала, хоча це непристойно. Вона не стримала емоцій, освіжаючись термальною водою з балончика.

Раніше Анна Семенович змінилася до невпізнання. Вона помітно погладшала, відростила великі боки, живіт і друге підборіддя. Зірка зовсім не схожа на ту фатальну красуню, якою її звикли бачити фанати.

В описі до ролика актриса зізналася, що це все жарт. Таким чином вона вирішила надихнути дівчат, щоб ті не запустили себе під час карантину: займалися спортом і стежили за харчуванням.

Нагадаємо, що апетитна Семенович без сорому роздяглася і підняла ногу заради пікантне фото: "Так хочеться...".

Як повідомляла Politeka, гаряча Семенович в екстремальному декольте не змогла приховати пишні форми: від фото кидає в жар.

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