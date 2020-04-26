Колишня солістка групи "ВІА-Гра" Еріка Герцег порадувала шанувальників новим знімком

Як повідомляє Politeka.net, знаменитій співачці приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе. На своїй сторінці в Instagram вона регулярно показує, чим приваблює чоловіків.

"Сьогодні чарівний день🌞 Загадайте бажання...а я бажаю, щоб воно здійснилося!🙏🏻 Щастя, любові, здоров'я вам і вашим близьким!🤍", - написала вона.

На цей раз Еріка Гергец виклала фотографію крупним планом. Одягу в кадрі практично не видно - лише ледь помітний краєчок сукні. До лебединої шиї привертає увагу великий хрестик з дорогоцінними каменями.

Співачка позує з чарівним поглядом. Вона дивиться в камеру, трохи відкривши рот, а волосся хвилястими локонами падають на плечі.

Користувачі соціальної мережі буквально засипали Еріку Герцег компліментами в коментарях:

"Красуня моя улюблена😍❤️"; "Шикарна найніжніша елегантна 😍😍😍😍всесвіт 😘😘😘😘"; "Дуже красива💐"; "Чарівна♥️😍"; "Еріка ти просто нереальна дівчина ❤️"; "Незвичайна 💎💎💎"; "Классная!❤️❤️".

Раніше Еріка Герцег похвалилася в мережі своїми подарунками. Співачка сфотографувалася на тумбочці, розташувавши поруч велика кількість повітряних куль. На кадрах також видно два великі букети червоних троянд. Сама Герцег була в лосинах і чорному топі. Співачка сиділа в позі лотоса і тримала в руці плюшевого ведмедика. Волосся у зірки були зібрані в гульку.

Нагадаємо, «коханка» Меладзе Еріка Герцег похвалилася своїми солодощами.

А ще Politeka писала, що «любовница» Меладзе Еріка Герцег посвітила пружним тілом в бікіні, показавши, за що її люблять чоловіки.

Також Politeka повідомляла, що «коханка» Меладзе Еріка Герцег посвітила пружним тілом в бікіні, показавши, за що її люблять чоловіки.