Дочка Олі Полякової Маша налякала шанувальників зухвалим фото

15-річна Маша Полякова незважаючи на свій юний вік активно розкручується в соцмережах і вже встигла обзавестися невеликою армією шанувальників. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз дівчина вирішила налякати своїх передплатників знімком з закривавленим обличчям.

Так, Маша поділилася фотографією, зробленою під обкладинку гламурного журналу. При цьому на знімку є одна лякаюча деталь: з носа школярки йде кров. Очевидно, що знімок був відредагований, хоча сама Маша і запевняє, що кров справжня.

«Блін місячні не звідти пххпхп. І до речі кров справжня», - підписала фото дівчина.

Її підписники тут же відреагували на провокаційний знімок.

«Все буде добре», «Яка ж ти красива, зайчик», «Маша: викладає фотку з кров'ю, ЗМІ: Дитя, хто тебе побив?», «Як можна бути такою шикарною?», «Знову з коня впала?», «Маша, ну це просто вау», «Маша ти як завжди красуня», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Маша показала свою фігуру в Instagram. На кадрах Оля знімала Машу на телефон, яка задерла футболку і показала свій прес. Вона ворушила животом і показувала горбки на животі, поки Полякова-старша примовляла "О, Боже". Дочка співачки позувала перед камерою в сірих штанях і з розпущеним волоссям. На руці можна побачити чорну гумку від волосся, а на шиї кілька кулончиков.

Нагадаємо, дочка Полякової жахнула горбами на тілі, мама не стрималася.

Як повідомляла Politeka, Полякова показала, як змушує тренуватися змучену дочку.

Також Politeka писала, що Полякова показала, що витворяє з дочкою на карантині.