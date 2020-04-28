Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло в крихітному білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка позує в крихітному жовтому купальнику, виставивши напоказ значні принади. На іншому знімку зірка демонструє апетитне тіло, крутячись на камеру все в тому ж жовтому білизна.

Крім того, Омович виклала у себе на сторінці знімок в елегантному вбранні – красивих панчохах, міні-шортах і білому вбранні, з-під якого виглядає пірсинг на інтимному місці зірки.

"Це просто диво!" - написали б її шанувальники, однак, оскільки знімками модель поділилася у себе в Сторіс, вони були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, похвалилася тілом в розпусному сукню.

Модель в будь-якому вбранні не може собі відмовити у демонстрації своїх принад. Одні з останніх гарячих знімків Омович опублікувала у своєму Instagram.

На фото модель з'явилася в короткій сукні на блискавці. Останню Олена розстебнула, щоб продемонструвати красу без білизни: "Ось це м'ячики!"

На шиї блищала ланцюжок з кулоном, що зробило ще більший акцент настільки відвертого вбрання.

Зірка розставляла ноги в міні або вставала підігнувши одну ніжку. Волосся були прибрані в пучок, спустивши кілька пасом біля обличчя.

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