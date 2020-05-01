Відома українська співачка, солістка групи «НАангели» Вікторія Смеюха влаштувала на столі незвичайну фотозйомку

В цей раз дівчина вирішила представити невеликий промо-відео з останніх зйомок у відвертому образі домогосподарки. Дівчина вирішила порадувати фанатів пікантним роликом, на якому з'явилася ледь прикриваючому гідності комбінезоні, повідомляє Politeka.

Як відомо, дівчина перебуває на карантині разом з родиною і вже багато тижнів ділиться з фанатами домашніми і простими кадрами. Вікторія намагалася показати, що дотримується самоізоляцію і не порушує правил. На цей раз вона вирішила підбадьорити публіку не домашнім фото, а спекотним роликом.

«Дівчата, мої прекрасні💖🤗!!! Включаємо фантазію😜, щоб трохи відволіктися. Беремо волю в кулак з ганчіркою і починаємо наводити чистоту. 😅😅😅🧤🚰🧼🧽🧴🧹», - мотивує Смеюха під відео, на якому позує прямо на столі.

Ось що пишуть фанати:

«У мене аж різко пил з'явилася на кухні!!!😉😁🔥», «Приблизно так і я прибирати 🧹 кухню )))! Віка , дякую за інструкцію ))))))❤️», «Ви чудова дівчина! ❤️», «Ніфіга собі у уборочка😁😊ось як буває на карантині🤔», «Ось це playboy, мати його 🔥🔥🔥🔥», «Віка, що це було????😂», «Ого. Тут точно живуть Неангели 🙈», «Тигриця 🐅👌», «Ой, Віка, щодня в такій позі,а толку немає😂».

До цього співачка показала себе в домашньому вигляді під час святкування дня народження своєї племінниці. Вікторія з'явилася в обтягуючому светрі з косим вирізом чорно-болотного кольору, а також у темно-сірих джинсах. Доповнити свій образ співачка вирішила невеликими, але акуратними прикрасами: сережками і брослетами.

Поруч із зіркою, що позує без макіяжу, з'явилася і винуватиця урочистості, позуючи з яскравою посмішкою.

«Ростіть Мами принцес і нехай їм здається, що світ обертається навколо них! 🌟🌍🌟На фото моя маленька племінниця, мій Улюблений❤️ промінчик✨💝! А якщо ти будеш щаслива, то щасливі будемо і ми!😘😘😘», – написала Вікторія під новим постом. Шанувальники, звичайно ж, не залишилися байдужі.

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