Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила на столе необычную фотосъемку

В этот раз девушка решила представить небольшое промо-видео с последних съемок в дерзком образе домохозяйки. Девушка решила порадовать фанатов пикантным роликом, на котором появилась в едва прикрывающем достоинства комбинезоне, сообщает Politeka.

Как известно, девушка находится на карантине вместе с семьей и уже многие недели делится с фанатами домашними и простыми кадрами. Виктория старалась показать, что соблюдает самоизоляцию и не нарушает правил. В этот раз она решила взбодрить публику не домашним фото, а жарким роликом.

«Девочки, мои прекрасные💖🤗!!! Включаем фантазию😜, чтобы немного отвлечься. Берём волю в кулак с тряпкой и начинаем наводить чистоту. 😅😅😅🧤🚰🧼🧽🧴🧹», - мотивирует Смеюха под видео, на котором позирует прямо на столе.

Вот что пишут фанаты:

«У меня аж резко пыль появилась на кухне!!!😉😁🔥», «Примерно так и я убирать 🧹 кухню )))! Вика , спасибо за инструкцию ))))))❤️», «Вы восхитительная девушка! ❤️», «Нифига себе у уборочка😁😊вот как бывает на карантине🤔», «Вот это playboy, мать его 🔥🔥🔥🔥», «Вика, что это было????😂», «Ого. Тут точно живут Неангелы 🙈», «Тигрица 🐅👌», «Ой, Вика, каждый день в такой позе,а толку нету😂».

До этого певица показала себя в домашнем виде во время празднования дня рождения своей племянницы. Виктория появилась в обтягивающем свитере с косым вырезом черно-болотного цвета, а также в темно-серых джинсах. Дополнить свой образ певица решила небольшими, но аккуратными украшениями - серьгами и брослетами.

Рядом со звездой, позирующей без макияжа, появилась и виновница торжества, позируя с яркой улыбкой.

«Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! 🌟🌍🌟На фото моя маленькая племянница, мой Любимый❤️ лучик✨💝! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!😘😘😘», – написала Виктория под новым постом. Поклонники, конечно же, не остались равнодушны.

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