З1-річна модель і інстадива Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, показала, як щедро нагородила її природа

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в спокусливому образі. Поліна примірила ефектну нижню білизну й прийняла жарку позу заради бурхливого знімка.

Гаряча брюнетка присіла на краєчок крісла і широко розставила ноги, прикривши зону декольте розпущеним волоссям. Стрункі спортивні ніжки можуть позбавити сну кого завгодно. Усміхнена Поліна відвела погляд убік. Приємне освітлення і мінімалістичний стиль в інтер'єрі доповнили казкове фото

Дівчина поділилася успіхами: "Hey world 🌎 #breakingnews ❗️❗️❗️ Новина номер one! Запуск меню за моєю ПП вже з понеділка! Це фантастична фантастика, якщо вам сподобається старт - ми продовжимо розширюватися разом з технічними можливостями наших партнерів, а значить буде смачніше з кожним разом ✅ це просто найщасливіше щастя 😁Ну чи не чудовий деньок? 🥂"

За лічені години пост зібрав майже 1 500 "сердечок", а також безліч компліментів.

"Розумничка, Полюшка! нехай все задумане збувається і примножується❤️"

"Господи, яка ж ви гарна!Я вас дуже сильно люблю ❤️"

"Яка ви молодець!!! Дуже рада за Вас☺️ Нехай все завжди виходить🌼"

Раніше ми повідомляли, Логунова захопила зовнішнім виглядом у напівпрозорій блузі. Красуня "забула" одягнути ліфчик, прикривши рукою найапетитніші деталі. Дівчина млосно відкинула голову назад, доторкнувшись пальцями до губ. Яскравий макіяж доповнив образ фатальної красуні.

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»

Також Politeka писала, гаряча дружина Ступки в прозорому вбранні застигла в непристойній позі: «Хочеш…»

А ще Politeka повідомляла, дружина Ступки роздяглася до непристойності і застигла в пікантній позі: «Ось це вигини!»