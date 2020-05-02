Сьогодні 2 травня день народження святкує маленька принцеса Шарлотта Єлизавета Діана

Єдина дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма відзначає свій перший ювілей – дівчинці виповнилося 5 років.

З цієї нагоди прес-служба Кенсінгтонського палацу оприлюднила фотографії юної британського спадкоємиці престолу.

Знімки, розміщені в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Звернемо увагу, що за 12 годин знімки юної спадкоємиці набрали близько півтора мільйонів лайків.

Користувачі мережі з захопленням коментують Шарлотту, зазначивши, що дівчинка росте справжньою красунею.

«Краса», «З днем народження», «Справжня красуня», - пишуть люди.

Відомо, що принцеса Шарлотта, займає четверте місце в черзі на престол після свого діда, батька і старшого брата Джорджа.

Також відомо, що герцог і герцогиня Кембриджські разом з дітьми самоизолировались в своєму норфолкском маєток Анмер-хол.

Кейт Міддлтон і принц Вільям збираються влаштувати для дочки «відео-вечірку» з допомогою платформи Zoom. Принцесу привітають друзі і родичі. Будуть організовані дистанційні ігри і інші розваги.

Раніше ми писали, 17 квітня подружжя в домашніх одязі з'явилися в прямому ранковому ефірі британської служби ВВС. Кейт повідомила, що з-за епідемії світ вже не буде колишнім, а також розповіла, чим займається вдома з дітьми.

Виявляється Кейт допомагає робити уроки. Принц Вільям іронічно зазначив, що віддалене освіта - це “весело”.

При цьому принцу Джорджу і принцесі Шарлотті немає поблажок від батьків.

Також подружжя зізналися, що їм не вистачає живого спілкування з рідними, адже часто спілкуються з іншими членами королівської сім'ї по відеозв'язку.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили