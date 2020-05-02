Сьогодні 2 травня день народження святкує маленька принцеса Шарлотта Єлизавета Діана
Єдина дочка Кейт Міддлтон і принца Вільяма відзначає свій перший ювілей – дівчинці виповнилося 5 років.
З цієї нагоди прес-служба Кенсінгтонського палацу оприлюднила фотографії юної британського спадкоємиці престолу.
Знімки, розміщені в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.
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Звернемо увагу, що за 12 годин знімки юної спадкоємиці набрали близько півтора мільйонів лайків.
Користувачі мережі з захопленням коментують Шарлотту, зазначивши, що дівчинка росте справжньою красунею.
«Краса», «З днем народження», «Справжня красуня», - пишуть люди.
Відомо, що принцеса Шарлотта, займає четверте місце в черзі на престол після свого діда, батька і старшого брата Джорджа.
Також відомо, що герцог і герцогиня Кембриджські разом з дітьми самоизолировались в своєму норфолкском маєток Анмер-хол.
Кейт Міддлтон і принц Вільям збираються влаштувати для дочки «відео-вечірку» з допомогою платформи Zoom. Принцесу привітають друзі і родичі. Будуть організовані дистанційні ігри і інші розваги.
Раніше ми писали, 17 квітня подружжя в домашніх одязі з'явилися в прямому ранковому ефірі британської служби ВВС. Кейт повідомила, що з-за епідемії світ вже не буде колишнім, а також розповіла, чим займається вдома з дітьми.
Виявляється Кейт допомагає робити уроки. Принц Вільям іронічно зазначив, що віддалене освіта - це “весело”.
При цьому принцу Джорджу і принцесі Шарлотті немає поблажок від батьків.
Також подружжя зізналися, що їм не вистачає живого спілкування з рідними, адже часто спілкуються з іншими членами королівської сім'ї по відеозв'язку.
Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.
Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили