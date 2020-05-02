В мережі показали, як змінилися діти Алли Пугачової і Максима Галкіна з моменту народження

У свої 6 років двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна стали справжніми зірками в Instagram. Будь-яке їх фото або відео моментально набирає величезну кількість лайків і переглядів. Зіркові батьки пишаються і постійно хваляться досягненнями своїх дітей, причому роблять це не тільки на своїх особистих сторінках. Забавні знімки Лізи і Гаррі з'являються також на фан-сторінках.

Наприклад, новий фотоколаж з'явився на фан-сторінці Лізи Галкіної в Instagram, передає Politeka.net

«Сильно змінилися? 😍😘», - йдеться у підписі.

Користувачі мережі не пройшли повз і миттєве відреагували на знімок захопленими коментарями. Вони відзначили, що Ліза і Гаррі дуже швидко ростуть і змінюються.

«Такі смешнульки🥰🥰🥰. Ну звичайно зросли👍👍👍», «Зросли просто😀 аніскільки не змінилися❤️❤️👍👍», «Гарні дітки», «Дорослі, красиві , щасливі», «Одна особа», «Як мені Гарік погарнішав прям, а Лізочка красотулькой була і залишилася»,- пишуть в мережі.

Як відомо, близнюки з'явилися на світ 18 вересня 2013 року від сурогатної матері.

На момент народження сина і дочки Алли Пугачової було 64 роки, а Максиму Галкіну — 37.

Раніше ми писали про те, Максим Галкін похвалився знаннями своєї дочки Єлизавети.

Шоумен цікавиться у доньки, чи знає вона яких-небудь художників. На його подив, дівчинка тут же починає перераховувати прізвища видатних живописців. В її вражаючий для того віку списку серед інших потрапили Шишкін, Сєров, Айвазовський, Воснецов, Врубель і Клод Моне.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося пророцтво Пугачової про свою незвичайну дочці Лізі, фото: "Це ж копія...".

Як повідомляла Politeka, Галкін засвітив розкішний замок Пугачової на відео з дочкою: "Не знав, що вона...".

Також Politeka писала, що Галкін попередив Зеленського про небезпеки, що насувається: "У такій країні, як Україна...".