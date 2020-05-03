Відомий російський співак Філіп Кіркоров показав домашній оголений образ

На фото Кіркоров був без одягу і лежав у ліжку. Однією рукою Філіп прикрив очей і відкрив рот, позуючи перед камерою. Можна побачити частково груди співака на кадрах, яка виявилася повністю заросла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишайтеся вдома", - підписав фото Кіркоров.

Фанати не змогли коментувати публікацію або ставити їй лайки. Все із-за того, що Філіп опублікував кадри в сторіс Инстаграма, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що Світлана Лобода емоційно привітала з днем народження Філіпа Кіркорова і поділилася їх кращими спільними фото.

«Дорогою Філіп! З Днем Народження!! Ви завжди молоді, завжди в тренді, завжди на коні! нехай буде так і далі! а Ви просто кайфуйте і отримуйте від цього задоволення!», - написала співачка.

Повідомлялося, що діти Філіпа Кіркорова весело провели час з донькою Ані Лорак Софією.

З п'ятихвилинного ролика стає зрозуміло, що Софія разом з Мартіном і Аллою-Вікторією поставили виставу для дорослих, на яке запросили Кіркорова, його батька і інших людей, які знаходяться в будинку поп-виконавця.

З перших хвилин стає зрозуміло, що донька Ані Лорак має пробивний характер. Вона буквально командує дітьми Кіркорова, змушуючи їх ставити спектакль.

Нагадаємо, гарячий Артур Пиріжків показав, як його дружина розважається з Кіркоровим

Також Politeka писала, що Полякова несподівано розповіла українцям, за що треба любити Кіркорова

А ще Politeka повідомляла, що екс-коханець Королевою розповів про сумний день народження Кіркорова



