Відома українська виконавиця Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" показала несподіване відео з колишнім чоловіком Едгаром Камінським

Як відомо, після розлучення знаменитість потрапила в центр обговорення її особистого життя в соціальних мережах. Після масових нападок цікавих коментаторів в Instagram, зірка припинила афішувати свої стосунки і не стала більш показувати спільних фото та відеоматеріалів з екс-чоловіком Едгаром, пише Politeka

У вигляді винятку сьогодні знаменитість поділилася милим ролик, на якому показано її син Леон разом з чоловіком. Очікувано, в соціальній мережі відео спровокувало море обговорень:

«Коли діти розумніші за тебе 🤫🤗 #отцыидети», - написала під роликом Слава.

Ось що відзначили шанувальники:

«🙈🙈🙈соромно дорослим. Маленький геній 👏👏👏👏👏», «Такий Мілаш та ще й розумний зростає 🔥🔥🔥», «Обожнюю Леона...🤗💋💋💋 Якийсь надзвичайний дитина💚👑», «Милота ❤️❤️❤️😊», «Який Леон хороший😍», «Краще тиша, краще завмерти... Краще пауза і насолоду тишею...!!!», «Дві копії....😊👍», «Розумник💞👍🥰. Дуже крутий хлопець Леон».

Відзначимо, останній раз Слава показувала, як спілкується з чоловіком ще на дні народження дочки. Так, тоді дівчина пнадала ніжне фото з колишнім чоловіком Едгаром Камінським. Слава з Едгаром на фото зі свята дочки цілуються. При цьому пара держиит подарунки для доньки.

"Я знаю , ви хочете обговорити ! Ми батьки своїх дітей! Та почуття , можливо є! Але у кожного своє життя! Течека", - написала Слава під фото.

Фанати відразу почали обговорювати поцілунок колишніх подружжя:

"Яка красива пара", "Чудова пара... Шкода що все ось так", "Класні, молодці!Діти квіти життя і повністю згоден з тим що незважаючи ні на що в День Народження дітей їх батьки повинні бути разом!!!", "Він на Вас дивиться закоханими очима))))", "Рада бачити вас разом", "Які ж ви гарні", "Для дітей роль зіграна.. це з боку, а як особисто однієї цій парі відомо", "Можливо, роману не кінець".

Нагадаємо, Слава з Неангелів вперше після розлучення засвітилася з колишнім

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