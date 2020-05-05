Стали відомі нові подробиці з біографії короля поп-сцени Філіпа Кіркорова

Про це пише тематичний портал Філософ.

Мало хто знає, що до весілля з примадонною Аллою Пугачовою, Філіп Кіркоров полягав у відносинах з молодою Марією Шатлановою.

Популярний виконавець представляв Марію як свою дружину, нехай і цивільну. А через якийсь час дівчина просто зникла не тільки зі сцени, але і з його життя.

Марія Шатланова була неймовірною красунею і брала участь в конкурсах краси. Саме під час одного з цих змагань Філіп Кіркоров побачив Марію і запросив її в ансамбль танців. Тоді дівчині було всього 17 років і вона, природно, прийняла пропозицію.

Сам Філіп Кіркоров казав, що Марія дуже схожа примадонну, але дівчина була не згодна з таким твердженням.

«Я була спокійною і тихою, а Алла – активною та енергійною», — зізнавалася вона в одному з інтерв'ю.

Деякий час Марія була справжньою музою у Кіркорова і їх стосунки тривали до того моменту, як примадонна Алла Пугачова почала відповідати на залицяння Філіпа.

На питання журналістів про те, чому все так раптово закінчилося, Марія лише сумно посміхалася і казала: «Алла зробила все для того, щоб я пішла. Вона не любила мене».

"Маша нереальна красуня) Куди Філя дивився?", "Як після Маші в ліжко з Аллою? П**дець! Я б блеванул! Так п**дець! Куди котиться світ...", "Чому всі думають що між Машею і Філіпом щось було, на мою вони дуже добре дружили, не більше. А коли з'явилася Пугачова, то дружба припинилася, але не через ревнощі, а тому що народ весь час їх женив, а це було ні до чого", "Машенька, яка вона чудова!", - прокоментували користувачі відеоролик, на якому Філіп Кіркоров співає в компанії своєї першої "громадянської дружини.

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