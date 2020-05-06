Популярна співачка Надія Бабкіна голосно осоромилася

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що скандал спалахнув після того, як співачка Надія Бабкіна опублікувала у своєму Instagram свіже відеозвернення з нагоди "9 травня".

Зокрема, вона закликала росіян стати учасниками національного хору з нагоди так званого "Дня перемоги".

"Давайте виконаємо її (пісню) на різних мовах: кожен – на своєму рідному. День Перемоги – принесли нам всі народи Росії і колишнього СРСР, тому – він один на всіх... Вмикайте плеєр, вибирайте свою рідну мову, запрошуйте рідних та близьких, друзів. Заспіваємо разом всенародно улюблену пісню! Я виконаю її російською мовою", - заявила вона, звертаючись до своїх прихильників.

Але фанати гнівно відреагували на публікацію і запідозрили Надію Бабкіну в тому, що вона симулювала важку хворобу і медикаментозну кому.

"Що робить вірус животворящий! Жінка два тижні в реанімації, мова зникла. То в шоці,то в комі! І ось.....як з найкращого курорту повернулася!! Або всіх лікують по-різному!?", "Підозріло добре виглядаєте", "Бабкіна за бабки продалася...", "Люди ,що відбувається...Тільки недавно було повідомлення, Бабкіна в реанімації, Бабкіна переведена в іншу клініку і інше,інше... і раптом ...таке...комусь вірити....Люди ,що відбувається", "Противно стало", "Вірус перетворює, королева!", "Надія, ви немов з курорту, а не з лікарні. Свіжа, гарна", - обурюються вони в коментарях під видео.

Як відомо, Надія Бабкіна потрапила в лікарню 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

Тому медики вирішили ввести Надію Георгіївну в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Тяжкість стану співачки лікарі пояснюють елементарної халатністю. За його ловах вона дуже погіршила своє становище тим, що два тижні займалася вдома самолеченим.

В кінці жовтня коханець Бабкіної Євген Гор заявив, що співачка вийшла з коми і нібито відчуває себе краще, але жодного підтвердження від лікарів цієї інформації не було.

Нагадаємо, що Бабкіна угледіла на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

Як повідомляла Politeka, Бабкіну дорікнули в переборі з пластикою: «На себе не схожа»

Також Politeka писала про бійку Бабкіної і Кадишевої