Українська співачка Надія Мейхер, колишня учасниця групи «ВІА-Гра» блиснула принадами в пікантному вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на її фан-сторінку в Instagram.
Так, модель позує в сукні з глибоким декольте, демонструючи всім бездоганну фігуру. Крім того, з-під наряду визирають її пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Пантера», «бомба», «Надюха, бомба!», «це космос», «Надюша, класне декольте, красуня», «Дуже гарний корсет», «шкода волосся коротке», - пишуть вони.
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Раніше ми писали, що екс-учасниця легендарної жіночої групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками своїм новим віршем.
Його вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Таким чином зірка об'єднала в одне слова привітання до дня перемоги та Дня матері, про що свідчать хештегі в кінці публікації.
Римовані рядки артистка розбавила своїми фотографіями з прогулянки в лісі. Перед фанатами вона постала без грама макіяжу і з широкою посмішкою на обличчі.
Зазначимо, що зірка не соромиться демонструвати природну красу. Вона ніколи не вдавалася до послуг пластичних хірургів, щоб підкоригувати зовнішність, оскільки від природи є володаркою шикарної фігури і дуже красивого обличчя.
Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.
А ще Politeka писала, що схудла Мейхер задерла ногу вище Волочкової.
Також Politeka повідомляла, що Мейхер вивалила пишне багатство і пригорнулася до спекотного красунчику.