Зірка перевершила сама себе

Українська співачка Надія Мейхер, колишня учасниця групи «ВІА-Гра» блиснула принадами в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її фан-сторінку в Instagram.

Так, модель позує в сукні з глибоким декольте, демонструючи всім бездоганну фігуру. Крім того, з-під наряду визирають її пишні форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Пантера», «бомба», «Надюха, бомба!», «це космос», «Надюша, класне декольте, красуня», «Дуже гарний корсет», «шкода волосся коротке», - пишуть вони.

Раніше ми писали, що екс-учасниця легендарної жіночої групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками своїм новим віршем.

Його вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Таким чином зірка об'єднала в одне слова привітання до дня перемоги та Дня матері, про що свідчать хештегі в кінці публікації.

Римовані рядки артистка розбавила своїми фотографіями з прогулянки в лісі. Перед фанатами вона постала без грама макіяжу і з широкою посмішкою на обличчі.

Зазначимо, що зірка не соромиться демонструвати природну красу. Вона ніколи не вдавалася до послуг пластичних хірургів, щоб підкоригувати зовнішність, оскільки від природи є володаркою шикарної фігури і дуже красивого обличчя.

Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.

А ще Politeka писала, що схудла Мейхер задерла ногу вище Волочкової.

Також Politeka повідомляла, що Мейхер вивалила пишне багатство і пригорнулася до спекотного красунчику.