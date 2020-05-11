Такого від нього не чекали

37-річний актор студії «Квартал 95» Євген Кошовий вразив українців змінами у зовнішності

днями з'явилося нове відео-інтерв'ю, кадри якого залучили не меншу увагу, ніж сам зміст.

Українці помітили, що Євген Кошовий дуже змінився.

У мережі активно коментують зовнішній вигляд артиста. Одні пишуть, що він помітно поправилася.

«У Кошового лице виросло», «Жах, ось це морда, все ширше і ширше, щасливчик», «Женя, шо так розпух? Весна! Давай тисни на овочі!», «А що у нього з обличчям?», «Запливає жиром», «Кошовий, ну ти набрав вагу! Жах! Не годиться, дорогий!», - пишуть в інтернеті.

У той же час інші звернули увагу на червоне обличчя артиста. У мережі навіть запідозрили його у зловживанні спиртним.

«Добряче випиває лисий, судячи по опухлову червоному обличчю», «Напідпитку», «Чому таке червоне обличчя у Кошового?», «Жекау "червоне обличчя"», «Реакція на хопнув», «Став схожий на жабу, молодець тримає себе у формі», «Євген на марсіанина схожий. Шия біла, обличчя червоне», - пишуть в мережі.

Також користувачі інтернету вважають, що Кошовий сильно здав за останній рік: «у Кошового вже немає того темпераменту, згаслий погляд, не такий, як рік тому! Чого вже лізти в політику».

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" зчепився з Кличком з-за гордості Києва: "Мої каштани дорого коштують".

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" вразив українців сімейним фото: все до безумства схожі.

Також Politeka писала, що Кошовий розповів про серйозну сварку з Зеленським: "Послали один одного...".