27-річний син відомої російської акторки Олени Яковлевої Денис Шалених наважився розповісти правду про свій невдалий шлюб

Як відомо, хлопець веде відокремлений спосіб життя, покривши практично все тіло татуюваннями. Як і його зіркові батьки, Денис уникає богемних тусовок, проте в шоу Лєри Кудрявцевої "Секрет на мільйон", він все ж погодився взяти участь, пише "Стархит".

Так "понівечений" численними тату молодий чоловік приголомшив деталями з особистого життя, про яке намагається не розповсюджуватися. У 2017 році Денис розписався з Вікторією Мельниковою, випускницею факультету журналістики. Пара зберігала шлюб в таємниці.

За словами Шалених, батьки прихильно поставилися до його нареченої, а Яковлєва навіть заговорила про онуків, коли через два роки союз розпався. Шальних зізнався, що розрив стався через його провину.

«Чому розлучився — я накосячив, зрадив дружині, ми розійшлися. Чому зрадив — можна сказати, що я виродок!», - розговорився син Яковлевої.

До речі, карантин хлопець проводить сам - з двома кішками. Він і матері каже, що дітей поки не хоче, а ось третього пухнастика завести не проти.

Шалених стежить за вагою і рахує калорії, а в холодильнику у нього зберігається тільки білкова їжа. Крім того, він постійно займається спортом, роблячи більше 100 підтягувань на день і близько 200 віджимань.

Також Денис іноді заглядає в гості до батьків, які живуть в трьох зупинках від нього. Всім сімейством вони можуть відправитися на дачу.

Раніше ми повідомляли, Яковлєва приголомшила звісткою, що мало не втопилася в Одесі. 58-річна актриса, згадуючи молодість, розповіла про нещастя, яке сталося з нею на третьому курсі інституту.

Після проб на картину Георгія Юнгвальд-Хилькевича «Двоє під однією парасолькою» залишався вільний час, і вона пішла на пляж. Щоб вдало позасмагати, Яковлєва попрямувала на хвилеріз, при цьому не вміючи добре плавати.

«По-собачому я попливла. Не знала, що біля хвилеріза хвилі б'ють в обличчя… І стала тонути. Люди на хвилерізі думали, я жартую: там дрібно, та й близько від берега», - згадувала актриса, додавши, що хоч і не відразу, але все ж люди витягли її з води.

Нагадаємо, син Олени Яковлевої чекає, щоб «здохнути»: страшне видовище.

Як повідомляла Politeka, зірка російського серіалу прокоментувала заборону на в'їзд в Україну.