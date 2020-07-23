Гуморист Максим Галкін опублікував фото зі своєю дружиною Аллою Пугачовою

Як повідомляє Politekа.net чоловік і батько двох двійнят регулярно постить милі сімейні фото.

Героїнею нової публікації стала Алла Борисівна, яка одяглася дуже стильно.

Тотал чорний лук, розбавлений тільки масивною срібною прикрасою, робить її дуже стрункою.

Міні-спідниця підкреслює ноги в чорних панчохах, модне зараз пальто-піджак елегантно доповнює трохи зухвалий образ. Волосся укладене трохи недбало

"Алла Борисівна шикарно виглядає", "що робить любов,не пам'ятаю з часів СРСР, щоб Алла так собою займалася...Макс,ти напевно її дорога молодості за життя", "Які ж ви класні! Так тримати !", "Це як з пандемією, важко повірити, що таке могло статися . Так і з АБ, приголомшливе перетворення! Виглядає сексуально і стильно!!! Респект!", - пишуть в коментарях захоплені передплатники.

Раніше ми писали, що дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте захопила мережу фотографією з молодшим сином.

Фото з'явилося на фан-сторінці Примадонни російської естради.

«Мама з сином», - лаконічно підписаний кадр.

На знімку Крістіна Орбакайте в ошатному платті позує поруч з молодшим сином Дені Байсаровим, якому на сьогоднішній день 22 роки.

Хлопець дуже любить свою сім'ю, він зворушливо висловлюється у себе в соцмережах про молодшій сестрі Клавдії і молодших дітей примадонни Лізі і Гаррі. Крім цього, Дені в хороших відносинах зі своїм старшим братом.

Нагадаємо, худий онук Алли Пугачової забрався на турнік і спантеличив друзів, відео: "Поки не навчився".

Як повідомляла Politeka, біда сталася з онуком Алли Пугачової через небезпечні розваги, відео: "Вправляли кістки..."

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