Гуморист Максим Галкін опублікував фото зі своєю дружиною Аллою Пугачовою
Як повідомляє Politekа.net чоловік і батько двох двійнят регулярно постить милі сімейні фото.
Героїнею нової публікації стала Алла Борисівна, яка одяглася дуже стильно.
Асмус спокусила білосніжними грудьми в оксамитовій сукні, Харламов кусає лікті: пікантне фото
Різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилася термінова заява Мінфіну: що чекає на українців
Кароль у блискучій міні-сукні не змогла приховати округлий животик: "Знову від Дана вагітна?"
Молодший онук Пугачової справив фурор своєю зовнішністю: «Красунчик хороший»
Тотал чорний лук, розбавлений тільки масивною срібною прикрасою, робить її дуже стрункою.
Міні-спідниця підкреслює ноги в чорних панчохах, модне зараз пальто-піджак елегантно доповнює трохи зухвалий образ. Волосся укладене трохи недбало
"Алла Борисівна шикарно виглядає", "що робить любов,не пам'ятаю з часів СРСР, щоб Алла так собою займалася...Макс,ти напевно її дорога молодості за життя", "Які ж ви класні! Так тримати !", "Це як з пандемією, важко повірити, що таке могло статися . Так і з АБ, приголомшливе перетворення! Виглядає сексуально і стильно!!! Респект!", - пишуть в коментарях захоплені передплатники.
Раніше ми писали, що дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте захопила мережу фотографією з молодшим сином.
Фото з'явилося на фан-сторінці Примадонни російської естради.
«Мама з сином», - лаконічно підписаний кадр.
На знімку Крістіна Орбакайте в ошатному платті позує поруч з молодшим сином Дені Байсаровим, якому на сьогоднішній день 22 роки.
Хлопець дуже любить свою сім'ю, він зворушливо висловлюється у себе в соцмережах про молодшій сестрі Клавдії і молодших дітей примадонни Лізі і Гаррі. Крім цього, Дені в хороших відносинах зі своїм старшим братом.
Нагадаємо, худий онук Алли Пугачової забрався на турнік і спантеличив друзів, відео: "Поки не навчився".
Як повідомляла Politeka, біда сталася з онуком Алли Пугачової через небезпечні розваги, відео: "Вправляли кістки..."
Також Politeka повідомляла, як зараз виглядають і живуть дорослі онуки Алли Пугачової.