Актор Михайло Єфремов не сидів за кермом своєї машини в момент смертельної ДТП
Таку заяву зробив адвокат підозрюваного Ельман Пашаєв у залі суду, повідомляють російські ЗМІ.
Адвокат Єфремова підкреслив, що на питання, "чи є водій того джипа Єфремовим", свідок відповів негативно.
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Суд відмовився долучити свідчення Кобеца і вирішив допитати його особисто. Той заявив на суді, що довго не хотів ставати свідком, побоюючись помсти з боку водія Jeep.
Варто відзначити, що на одному з останніх засідань суду Єфремов і зовсім не впізнав себе на відео з місця ДТП.
Після переглянутих кадрів адвокат потерпілої сторони Олександр Дубровинський звернувся до Єфремова і запитав, чи впізнає він себе на цих кадрах.
"Важко сказати, це як доктор Джекілл і містер Хайд. Я нічого не пам'ятаю», – відповів той.
Нагадаємо, смертельна ДТП за участю Михайлом Єфремова сталася 8 липня.
Позашляховик Јеер на повному ходу врізався у фургон. Від отриманих травм водій вантажівки помер у лікарні через кілька годин після аварії. Актора відправили під домашній арешт. Максимальне покарання за його статтею-12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".
Як повідомляла Politeka, родині Єфремова виплатять компенсацію після біди з машиною
Також Politeka писала, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "політична розправа".