А ви вірите в його невинуватість?

Актор Михайло Єфремов не сидів за кермом своєї машини в момент смертельної ДТП

Таку заяву зробив адвокат підозрюваного Ельман Пашаєв у залі суду, повідомляють російські ЗМІ.

Суд відмовився долучити свідчення Кобеца і вирішив допитати його особисто. Той заявив на суді, що довго не хотів ставати свідком, побоюючись помсти з боку водія Jeep.

Варто відзначити, що на одному з останніх засідань суду Єфремов і зовсім не впізнав себе на відео з місця ДТП.

Після переглянутих кадрів адвокат потерпілої сторони Олександр Дубровинський звернувся до Єфремова і запитав, чи впізнає він себе на цих кадрах.

"Важко сказати, це як доктор Джекілл і містер Хайд. Я нічого не пам'ятаю», – відповів той.

Нагадаємо, смертельна ДТП за участю Михайлом Єфремова сталася 8 липня.

Позашляховик Јеер на повному ходу врізався у фургон. Від отриманих травм водій вантажівки помер у лікарні через кілька годин після аварії. Актора відправили під домашній арешт. Максимальне покарання за його статтею-12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".

Як повідомляла Politeka, родині Єфремова виплатять компенсацію після біди з машиною

Також Politeka писала, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "політична розправа".