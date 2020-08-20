Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент смертельного ДТП 

Такое заявление сделал адвокат подозреваемого Эльман Пашаев в зале суда, сообщают российские СМИ.

По словам ранее незаявленного свидетеля защиты, из машины Ефремова после ДТП "вышел человек с пассажирской стороны", а за рулем автомобиля Jeep находился молодой мужчина с темными волосами. 

Адвокат Ефремова подчеркнул, что на вопрос, «является ли водитель того джипа Ефремовым», свидетель ответил отрицательно.

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Суд отказался приобщить показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот заявил на суде, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя Jeep.

ефремов

Стоить отметить, что на одном из последних заседаний суда Ефремов и вовсе не узнал себя на видео с места ДТП.

После просмотренных кадров адвокат потерпевшей стороны Александр Дубровинский обратился к Ефремову и спросил, узнает ли он себя на этих кадрах.

«Трудно сказать, это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Я ничего не помню», – ответил тот.

Напомним, смертельное ДТП с участием  Михаилом Ефремова произошло 8 июля. 

Внедорожник Jеер на полном ходу врезался в фургон. От полученных травм водитель грузовика умер в больнице через несколько часов после аварии. Актера отправили под домашний арест. Максимальное наказание по его статье — 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

Как сообщала Politeka, семье Ефремова выплатят компенсацию после беды с машиной

Также Politeka писала, что всплыли вопиющие подробности в деле Михаила Ефремова: "Политическая расправа".