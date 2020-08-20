А вы верите в его невиновность?

Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своей машины в момент смертельного ДТП

Такое заявление сделал адвокат подозреваемого Эльман Пашаев в зале суда, сообщают российские СМИ.

Суд отказался приобщить показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот заявил на суде, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя Jeep.

Стоить отметить, что на одном из последних заседаний суда Ефремов и вовсе не узнал себя на видео с места ДТП.

После просмотренных кадров адвокат потерпевшей стороны Александр Дубровинский обратился к Ефремову и спросил, узнает ли он себя на этих кадрах.

«Трудно сказать, это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Я ничего не помню», – ответил тот.

Напомним, смертельное ДТП с участием Михаилом Ефремова произошло 8 июля.

Внедорожник Jеер на полном ходу врезался в фургон. От полученных травм водитель грузовика умер в больнице через несколько часов после аварии. Актера отправили под домашний арест. Максимальное наказание по его статье — 12 лет лишения свободы.

Напомним, что Михаилу Ефремову вынесли суровый приговор после ДТП: "Пожизненно...".

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