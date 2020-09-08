Актор Іван Охлобистін звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням помилувати Михайла Єфремова
Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці ВКонтакті.
За словами Олхобистіна, Путін повинен проявити поблажливість до Єфремова, оскільки той раніше "боровся з несправедливістю".
"Поза всякими сумнівами Михайло винен, але проявіть несправедливість по відношенню до нього, ту саму "несправедливість", яку він люто викривав багато років», — повідомив Охлобистін.
Більш того, актор впевнений, що Єфремов не небезпечний для людей.
"Він слабкий, він розчавлений, він позбавлений репутації і майбутнього. Він сам собі вирок. Він не представляє ніякої небезпеки для суспільства", - зазначив Охлобистін.
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Зазначимо, що сьогодні, 8 вересня, суд має винести вирок акторові Михайлу Єфремову. Він звинувачується у водінні автомобіля в п'яному вигляді, що спровокувало аварію і забрало життя людини.
Зачитувати вердикт Єфремову почнуть об 11: 00.
Прокуратур наполягає, щоб Єфремова засудили до 11 років колонії загального режиму.
Нагадаємо, що Михайлу Єфремову винесли суворий вирок після ДТП: "довічно...".
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Також Politeka писала, що спливли кричущі подробиці у справі Михайла Єфремова: "політична розправа".