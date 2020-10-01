Російський співак Григорій Лепс втратив бізнес через пандемію

Кулінарну крамницю "Пироги" співак відкрив у центрі Москви буквально рік тому, проте починання не виправдало надій — кілька днів тому кафе призупинило свою роботу, повідомили російські ЗМІ.

За словами співробітників, воно не приносило Лепсу очікуваного доходу, а в період пандемії і зовсім стало сильно збитковим.

Тепер у Лепса залишилася «Рюмка водки» на Петрівці і ресторан «Лесной» , де музикант, правда, швидше виконує роль медійної особи, пов'язаної із закладом.

Нагадаємо, раніше Лепс висловився про агресивну політику РФ на адресу України. Він зазначив, що поважає Путіна і той робить все правильно.

"Чи підтримую я те, що сталося в Криму - питання двояке. І так, і так можна повернути. Але для Росії, напевно, дуже вигідно мати Крим. Але якщо президент нашої країни так вирішив, значить так тому і бути", - заявив співак в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" згадала український Крим, в мережі не стрималися.

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