Російський співак Григорій Лепс втратив бізнес через пандемію
Кулінарну крамницю "Пироги" співак відкрив у центрі Москви буквально рік тому, проте починання не виправдало надій — кілька днів тому кафе призупинило свою роботу, повідомили російські ЗМІ.
За словами співробітників, воно не приносило Лепсу очікуваного доходу, а в період пандемії і зовсім стало сильно збитковим.
У Мережі розсекретили жінку, на яку росте схожою дочка Галкіна, всі ахнули: "Ліза - копія..."
Гарік Харламов переживає через свою "пишногруду наречену" Кошкіну: "Ми з нею..."
Водіїв попередили про небезпеку на трасі Одеса-Київ: "вже з 29 вересня..."
"На сходинках театру": обірвалося життя знаменитого російського актора
Тепер у Лепса залишилася «Рюмка водки» на Петрівці і ресторан «Лесной» , де музикант, правда, швидше виконує роль медійної особи, пов'язаної із закладом.
Нагадаємо, раніше Лепс висловився про агресивну політику РФ на адресу України. Він зазначив, що поважає Путіна і той робить все правильно.
"Чи підтримую я те, що сталося в Криму - питання двояке. І так, і так можна повернути. Але для Росії, напевно, дуже вигідно мати Крим. Але якщо президент нашої країни так вирішив, значить так тому і бути", - заявив співак в одному з інтерв'ю.
Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" згадала український Крим, в мережі не стрималися.
Як повідомляла Politeka, у Радфеді РФ пригледіли території України для Росії: "повернемо регіони від Харкова до..."
Також Politeka писала, Ахеджакова назвала терміни примирення України з Росією: "є надія, що...".