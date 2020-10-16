"Його більше немає з нами..."

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, помер колишній чоловік популярної української блогерки Софії Стужук

Про це повідомляє Politeka з посиланням на публікацію Стужук в соцмережі.

Вона опублікувала сімейне фото з Дмитром та дітьми і написала, що його серце не витримало.

"Діми більше немає з нами. Його серце не витримало", - написала 25-річна блогерка.

Український блогер Юрій Романенко на своєму Telegram-каналі прокоментував цю новину, заявивши, що Дмитра Стужука згубило халатне ставлення до свого життя.

"В цілому він виглядав досить міцним. Після виходу (з лікарні, - ред.) Стужук записував ролики в позитивному форматі, радіючи і показуючи як все йде на поправку. Потім він прийняв ванну. А у нього, як виявилося, слабке серце, надірване в тому числі тренуваннями в спортзалі. Серце зупиняється, і його відправляють в реанімацію. Там клінічна смерть, і через добу - смерть", - розповів Романенко.

Він наголосив, що коронавірус особливо жорстко б'є по людях з подібними хворобами.

"І можна сказати, що Стужука погубило халатне ставлення до свого життя і слава. Слава штовхала приндитися, безпечність - робити божевільні кроки. І по факту не допомогли ні сотні тисяч підписників у нього і ще більше у його колишньої дружини Софії Стужук (5,1 млн підписників). Троє дітей залишилися без батька. Мати без сина. Похмура картина зіткнення медійності з реальністю. Ставтеся до ковіду серйозно. Будьте розсудливі. Бережіть себе і близьких", - додав Романенко.

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