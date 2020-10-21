Колишня дружина 44-річного Серьоги (Сергія Пархоменка) виступила з серйозними звинуваченнями на адресу батька своїх дітей

Зокрема, вона зізналася, що артист неодноразово піднімав на неї руку. Одного разу Пархоменко запідозрив кохану в зраді, і почав бити її так сильно, що вона кілька разів втрачала свідомість.

Ололо поділилася сімейною драмою в інтерв'ю для YouTube-каналу "Без комплексів" (щоб переглянути відео, доскролльте новину до кінця).

"Це було перед Новим роком. Хтось йому сказав, що у мене з'явилися нові відносини. Хоча у мене ніколи нікого не було за весь час нашого з ним спільного життя. Я не встигла роздягнутися, як він мене вдарив... У мене була вся шуба в крові, все в крові... Він забрав мій телефон і став писати всім: "Ідіть на*й", а потім викинув в озеро. Не знаю, скільки разів втрачала свідомість, скільки разів він бив мене по голові. Я лежала і кричала, а коли вже не могла – просто терпіла"– зізналася Поліна.

За словами жінки, вона не раз ловила Серьогу на зраді. Ололо також заявила, що терпіла знущання і звинувачення від чоловіка, який, на відміну від неї, "брав все, що рухається".

"Це просто така людина. Він повинен, вибачте, брати все, що рухається. Йому не важливі почуття. У нього якийсь тваринний інстинкт просипався. Я бачила листування з дівчатами. Історії, що він зі мною не живе, що спимо в різних кімнатах, і нас пов'язують тільки діти. Але він все заперечував. І я вірила", - підсумувала екс-дружина Серьоги.

Нагадаємо, колишня кохана репера Серьоги приголомшила правдою про його знущання над дітьми.

Як Politeka писала, що репер Серьога вляпався в брудний скандал, колишня дружина видала подробиці.

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