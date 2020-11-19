Відома українська актриса і телеведуча Руслана Писанка 17 листопада відзначила свій 55-й день народження

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сайт "1 хвилина".

У цей святковий день артистка отримала безліч привітань та подарунків від рідних, друзів, близьких та шанувальників.

Писанку люблять за все - вона завжди відрізнялась неймовірною харизмою, жагою до життя, невичерпною енергією і оптимізм. Вона подарувала жінкам приклад для наслідування, а всьому світу - десятки відмінно зіграних ролей, популярні телевізійні шоу, веселі і душевні програми. В молоді роки надмірна вага бентежила майбутню артистку і здавалася їй перешкодою для сценічного життя, однак блискуча кар'єра показала, що модельні параметри - це далеко не головне, а важливо те, що в душі і в серці.

Втім, слід зазначити, що Писанка суттєво схудла в останні роки, однак все одно славиться "пишною" красою.

Руслана вже вісім років як береже сімейне вогнище з бізнесменом Ігорем Ісаковим. Пара виглядає щасливою на знімках в соцмережі, і в інтерв'ю актриса неодноразово розповідала про те, як комфортно їй в шлюбі.

Творча кар'єра артистки також не стоїть на місці - буквально в минулому році вона вперше спробувала себе в якості режисерки, і цей театральний експеримент виявився вдалим. Серед найближчих робіт за участю самої Писанки - спектакль "Джекпот для какаду", прем'єра якого очікується вже через декілька тижнів, 9 грудня.

Нагадаємо, Руслана Писанка круто розгорнула своє життя.

Також Рoliteka повідомляла, що Руслана Писанка змінилася до невпізнання.

Як Рoliteka писала, що Писанка розповіла, як тримається у формі.