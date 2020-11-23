Ведуча новин Соломія Вітвіцька, яка не вперше потрапляє в курйозну ситуацію, знову потішила глядачів

Так, нещодавно під час однієї з програм трапився казус - камера під час прямого ефіру зняла, як Вітвіцька під столом зняла туфлі і сиділа босоніж.

Скріни з Соломією і туфлями на шпильці, що стоять поруч, відразу ж розлетілися по соцмережах. Вітвіцька на своїй особистій сторінці в Instagram також посміялася над казусом (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).



"Забула і не одягнула. Нова студія, нові туфлі, високі підбори. Жінки часто під столом знімають туфлі з каблуками. Казуси в прямому ефірі бувають часто, але не завжди помітні глядачам", - написала Вітвіцька на особистій сторінці в мережі.



При цьому конфуз викликав не хейт, а скоріше розуміння і підтримку серед українців. Особливо співчували телеведучій жінки, які знають, що таке каблуки.

"Всі жінки за комфорт❤️ це навпаки так по-жіночому мило", "взагалі, всі ми так робимо😅", "з кожним таке буває. Ви чудова ведуча", " клас!!! Це ж так круто, коли трапилося щось не розплановане, але таке справжнє))) Я за кермом часто знімаю підбори, а потім вибігаю з машини босоніж", "Кожна жінка зрозуміє... а вам підходить стиль подачі "новини-босоніж".

Нагадаємо, Харламов, який погладшав, насилу вмістив обличчя в кадр та насмішив мережу.

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