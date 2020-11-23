Ведущая новостей Соломия Витвицкая, которая не впервые попадает в курьезную ситуацию, снова позабавила зрителей

Так, недавно во время одной из программ случился казус - камера во время прямого эфира засняла, как Витвицкая под столом сняла туфли и сидела босиком.

Скрины с Соломией и стоящими рядом туфлями на шпильке сразу же разлетелись по соцсетям. Витвицкая на своей личной странице в Инстаграм также посмеялась над казусом (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).



"Забыла и не надела. Новая студия, новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям", - написала Витвицкая на личной странице в сети.



При этом конфуз вызвал не хейт, а скорее понимание и поддержку среди украинцев. Особенно сочувствовали телеведущей женщины, которые знают, что такое каблуки.

"Все женщины за комфорт❤️это наоборот так по-женски мило", "вообще, все мы так делаем 😅", "С каждым такое бывает. Вы замечательная ведущая", "Класс!!! Это же так круто, когда случаешься что-то не распланированное, но такое настоящее))) Я за рулём часто снимаю каблуки, а потом выбегаю из машины босиком", "Каждая женщина поймет... а вам подходит стиль подачи "новости-босиком".

Напомним, потолстевший Харламов с трудом уместил лицо в кадр и насмешил сеть.

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