Ведущая новостей Соломия Витвицкая, которая не впервые попадает в курьезную ситуацию, снова позабавила зрителей
Так, недавно во время одной из программ случился казус - камера во время прямого эфира засняла, как Витвицкая под столом сняла туфли и сидела босиком.
Скрины с Соломией и стоящими рядом туфлями на шпильке сразу же разлетелись по соцсетям. Витвицкая на своей личной странице в Инстаграм также посмеялась над казусом (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
"Забыла и не надела. Новая студия, новые туфли, высокие каблуки. Женщины часто под столом снимают туфли с каблуками. Казусы в прямом эфире бывают часто, но не всегда заметны зрителям", - написала Витвицкая на личной странице в сети.
Коляденко прервал молчание и ошеломил откровениями о жизни с Билык: "Было ощущение, что я..."
Беда настигла звезду "Квартал 95" накануне дня рождения: фото "увечий"
Экс-любовница Брэда Питта бесстыже выставила пятую точку перед зеркалом и разлеглась на полу: "есть что-то похотливое"
Русская Кардашьян в невидимых леггинсах изогнулась, забыв о нормах приличия: «Ух, царица…»
При этом конфуз вызвал не хейт, а скорее понимание и поддержку среди украинцев. Особенно сочувствовали телеведущей женщины, которые знают, что такое каблуки.
"Все женщины за комфорт❤️это наоборот так по-женски мило", "вообще, все мы так делаем 😅", "С каждым такое бывает. Вы замечательная ведущая", "Класс!!! Это же так круто, когда случаешься что-то не распланированное, но такое настоящее))) Я за рулём часто снимаю каблуки, а потом выбегаю из машины босиком", "Каждая женщина поймет... а вам подходит стиль подачи "новости-босиком".
Напомним, потолстевший Харламов с трудом уместил лицо в кадр и насмешил сеть.
Как сообщала Politeka, неугомонный сын Пугачевой и Галкина поразил поведением, пострадала Лиза.
Также Politeka писала, что бомбардировщики РФ похвастались мощью, но оказались подделкой, фото.