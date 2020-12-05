Відома модель Олівія Калпо, яка отримала титул "Міс Всесвіт", показала себе в ніжному образі

На фото красуня позує в білій блузці з декольте. Красуня себе зняла досить близько, хвалячись бездоганними рисами обличчя. Волосся у Олівії були зібрані в хвіст, а образ дівчина доповнила невеликим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"До 2021 року Залишилося 28 днів, 07 годин і 46 хвилин, але хто вважає?",- написала Олівія.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Сподіваюся, наступний буде краще, ніж цей. І я сподіваюся, що в новому році ми всі знайдемо зцілення, якого заслуговуємо", " Так чудова!", "Прекрасна леді", " Чи Можете ви бути красивіше?", "Яке обличчя", " Моя шикарна кароока дівчинка!", "Так красиво, боже", " це не схоже на одяг ...", "Найкрасивіша дівчина", "Сподіваюся, ти відчуваєш себе набагато краще після операції, багато любові".

Повідомлялося, що Олівія Калпо показала свій відпочинок з сестрою.

Дві красунями постали в світлих бікіні, демонструючи свої красиві форми і пружні животики. На першому знімку Олівія обіймала сестричку, яка прагнула її поцілувати, а на другому - обидві розтягнулися на яхті, віддаючись своїм променям сонця.

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