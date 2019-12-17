Погода в Україні 17 грудня готується далі радувати громадян весняними «плюсами», додатково до яких додасться ще дещо

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

«17 грудня в Україні без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/сек. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу; вдень 5-10 тепла, в західних областях та на півдні Одеської області 11-16», - йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, буде 7-10 тепла вдень. Вночі повітря охолоне до -1+3 градусів.

Нагадаємо, що сильних морозів і рясних опадів, якими раніше лякали українців синоптики, не буде. На жаль, "пухнастого" снєжка, який став би приємним доповненням до святкової метушні, теж не очікується. Так, за інформацією синоптиків, ресурсу Gismeteo, 2020-й рік жителі України зустрінуть з теплою погодою і навіть, місцями з дощем.

Метеоролги обіцяють для Києва теплий грудень. Для іншої частини країни можливі деякі відхилення в декілька градусів, які не істотні.

30-31 грудня температура складе +2... +4 градуси, також вірогідний дощ. Близько опівночі, можливо, підморозить до 0-3 градусів.

З 1 по 2 січня можливі незначні морози, а пізніше може потеплішати до +9 градусів. 6-7 січня вдень +4... +6, вночі невеликий мінус.

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