Погода в Україні продовжує дивувати і бити всі рекорди

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, найближчі дні Україна проведе в неймовірному теплі.

«Схоже, що завтра остаточно прокинуться всі ведмеді, бабаки і хто там ще засинає на зиму. А як можна спати, коли температура повітря в Україні протягом дня буде досягати 18-го грудня, грудня !, + 7 + 13 градусів, а на Заході і Півдні очікується + 10 + 15 градусів», - зазначає вона.

При цьому погода в Україні буде сонячної або з невеликою хмарністю, опадів у середу, 18 грудня, не передбачається.

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Південно-західний вітер буде або невеликим, або максимум помірним.

До кінця тижня в Україні утримається тепла погода. Дощі з'являться ближче до суботи. А поки - сухо і, як для грудня, дуже тепло.

Нагадаємо, що сильних морозів і рясних опадів, якими раніше лякали українців синоптики, не буде. На жаль, "пухнастого" снєжка, який став би приємним доповненням до святкової метушні, теж не очікується. Так, за інформацією синоптиків, ресурсу Gismeteo, 2020-й рік жителі України зустрінуть з теплою погодою і навіть, місцями з дощем.

Метеоролги обіцяють для Києва теплий грудень. Для іншої частини країни можливі деякі відхилення в декілька градусів, які не істотні.

30-31 грудня температура складе +2... +4 градуси, також вірогідний дощ. Близько опівночі, можливо, підморозить до 0-3 градусів.

З 1 по 2 січня можливі незначні морози, а пізніше може потеплішати до +9 градусів. 6-7 січня вдень +4... +6, вночі невеликий мінус.

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