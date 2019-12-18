Українські студенти більше не зможуть отримувати дипломи державного зразка

Верховна Рада схвалила законопроект, який передбачає внесення низки змін у процес отримання вищої освіти. Відповідний документ був розроблений депутатами від «Слуги народу».

Серед пунктів законопроекту був і розділ про скасування дипломів державного зразка. Раніше передбачалося, що видаючи всім однакові дипломи, держава гарантувала якість навчання і підтверджувала, що всі ці документи мають однакову вагу.

«Але це не так, якість навчання у кожного вузу різна», - заявив у коментарі ВВС News Україна один з авторів закону і голова комітету з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак.

Тепер кожен університет у відповідності з різною якістю освіти видаватиме студентам свої дипломи. Форма цих документів буде довільною. При цьому інформація про дипломи буде вноситися в Єдину державну базу освіти.

«Якщо ми хочемо видавати диплом про вищу освіту, освітня програма, за якою навчалися студенти, повинна бути акредитована незалежним агентством. Інформація про такий диплом буде в Єдиній державній базі освіти», - підкреслив Бабак.

Він додав, що, якщо навчання буде проходити за іншою програмою, виданий диплом не буде вважатися документом про вищу освіту. По суті, таке навчання можна порівняти з проходженням курсів.

Раніше ми писали про те, що українці вимагають від президента Володимира Зеленського скасувати ЗНО.

На сайті президента України з'явилася електронна петиція про те, щоб скасувати ЗНО для українців. Про це повідомляється на сайті президента. Петицію опублікували 11 вересня, ініціатором якої є Снігур Тарас.

Автор просить президента України Володимира Зеленського скасувати ЄДІ, оскільки тестування шкодить здоров'ю і психіці школярів.

«ЗНО шкодить здоров'ю і психіці школярів і студентів. Діти перестають займатися спортом та іншої позакласної діяльністю, тому що вони знають, якщо не здадуть іспит, вони ніхто. Жорстоко, але саме це звучить звідусіль», — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, українці вимагають від Зеленського скасування ЗНО, з'явилися подробиці.

Як повідомляла Politeka, з'явилися дати проведення ЗНО-2019, але це ще не найцікавіше.

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