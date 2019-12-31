Російський режисер Федір Бондарчук відкрито підтримав окупацію Криму Володимиром Путіним
За його словами, ніхто не може бути байдужими спостерігачами такої події.
"У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Наша спільна історія і спільні корені, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності і мова об'єднали нас назавжди. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє", - заявив він.
Крім того, він вважав вірною позицію РФ по Україні.
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"Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції Президента Російської Федерації по Україні і Криму", - заявив він.
Раніше ми повідомляли, що в мережі поширювали відео бійки Федора Бондарчука з колегою по «цеху» Олександром Молочниковым.
На кадрах видно, як двоє чоловіків (обидва дуже схожі на Бондарчука і Молочникова) сильно лаються. Молочників кричить, а Бондарчук замахується і зі всієї сили б'є по обличчю Молочникова. Автор відео запевняє, що Бондарчук сильно матюкався.
Сам Молочників відмовився коментувати ролик: «у нього нормальні відносини з продюсером, а сварок з хати він не виносить». 25-річний режисер радить звертатися за коментарями до самого Бондарчука.
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