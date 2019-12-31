Російський режисер Федір Бондарчук відкрито підтримав окупацію Криму Володимиром Путіним



За його словами, ніхто не може бути байдужими спостерігачами такої події.

"У дні, коли вирішується доля Криму і наших співвітчизників, діячі культури Росії не можуть бути байдужими спостерігачами з холодним серцем. Наша спільна історія і спільні корені, наша культура і її духовні витоки, наші фундаментальні цінності і мова об'єднали нас назавжди. Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє", - заявив він.

Крім того, він вважав вірною позицію РФ по Україні.

"Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції Президента Російської Федерації по Україні і Криму", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що в мережі поширювали відео бійки Федора Бондарчука з колегою по «цеху» Олександром Молочниковым.

За інформацією, Бондарчука як продюсера стрічки не влаштував старт прокату фільму «Міфи», режисером якого був Молочників.

На кадрах видно, як двоє чоловіків (обидва дуже схожі на Бондарчука і Молочникова) сильно лаються. Молочників кричить, а Бондарчук замахується і зі всієї сили б'є по обличчю Молочникова. Автор відео запевняє, що Бондарчук сильно матюкався.

Сам Молочників відмовився коментувати ролик: «у нього нормальні відносини з продюсером, а сварок з хати він не виносить». 25-річний режисер радить звертатися за коментарями до самого Бондарчука.

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