Легендарний духовний наставник і письменник Рам Дасс раптово помер у віці 88 років

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в його офіційному Instagram.

«З сумом і болем у серці ми повідомляємо, що Рам Дасс (при народженні Річард Альперт) мирно помер вдома в Мауї 22 грудня 2019 року в оточенні близьких», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що чоловік отримав ступінь доктора психології і навіть викладав у Гарварді. Там же проводив експерименти з вживанням психоделічних наркотиків разом з колегою Тімоті Лірі. Звідти ж їх і звільнили. Альперта за те, що дав ЛСД студенту, а Лірі – за пропуск занять.

В 1967 році Альперт відправився в Індію, де познайомився з різними духовними практиками. Після цього вирішив змінити ім'я на Рам Дасс.

Після того, як Рам повернувся в США, він написав більше десятка книг про духовний розвиток. Найбільш відома з них – «Бути тут і зараз», випущена в 1971 році. Вона стала класикою епохи «нью-ейджу» і була продана тиражем в два мільйони копій.

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