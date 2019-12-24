Залізничне сполучення між Росією та окупованим Кримом є загрозою для України



Такою думкою поділився перший заступник голови Спілки офіцерів України Євген Лупаков в інтерв'ю Обозревателю.

За його словами, такий крок Росії прискорить передислокацію військ в Крим.

"Це однозначна загроза. Це прискорює перекидання військ в Крим, це дає більше можливостей для маневру", – заявив він.

Крім того, він зазначив, що за роки окупації український півострів перетворився на "передову військову базу Росії для наступу в Європу" і туди завезено ядерну зброю.



"Росія зігнала в Крим стільки військової техніки, зробили стільки військових містечок, що старих радянських баз вже не вистачає", – зазначив офіцер.

Також він вважає, що для України було б вигідно, щоб Кримський міст було знищено або зруйновано.

"Але бажано, щоб це зробили самі росіяни, природні або божественні сили", – пожартував він.



Раніше ми повідомляли, що російський президент Володимир Путін 23 грудня прокотився на рейковому автобусі, який вперше пустили по залізничних коліях Кримського мосту.

Спочатку Путіна, який їхав з Криму в бік Краснодарського краю, провели в кабіну машиніста, де перед ним звітувало керівництво, відповідальне за запуск руху, а потім він на камеру усміхнулася у вагоні-ресторані в оточенні робітників.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

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