Перед Новим роком на кордоні між ОРДЛО і територією, підконтрольною Україні, виросли гігантські черги

Мешканці районів, куди прийшов «рускій мір», поспішають в Україну по пенсію, соцдопомогу і продукти.

Відповідні фото опублікував в соцмережах офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

«Черга в «фашистську» Україну, де всіх «катують» і «знущаються». Станиця Луганська з боку окупованого Луганська. Пенсії, холодильник і набите черево перемагає зомбоящик», – підписав він знімки.

У своєму телеграм-каналі він також виклав фото зі Станиці Луганської, показавши величезні черги до банкоматів.

«Черзі за соціальними виплатами від проклятої хунти. Зараз тут отримуємо, загорланим славароісі і ще раз отримаємо в дирляндии. Добре влаштувалися, отримуючи подвійні соцвиплати, і в більшості бути ворогами України», – пише ветеран АТО.

У коментарях користувачі також не приховують свого обурення.

«Скільки пам'ятаю «кармільцев», усі їм винні, а коли вони усвідомлюють свій обов'язок перед Україною, перед тими, хто боровся і загинув за них? Їх суть - ситий шлунок, любов до Расеі і ненависть до всього українського», «Годувальники за їжею і пенсіями», «Бачив їх у своєму місті біля соціалки. Як барани, яких оточують вовки, стояли щільно один до одного ніби їм холодно або їм загрожує страшна небезпека і які погляди з-під лоба. Але ніхто їм не погрожував, перехожі з подивом звертали увагу на цю зліплену купу», «І все одно проклинають саме Україну ...», «І не стануть же в горлі ні «біндеравські» пенсії, ні «украфашистські» продукти, «Справа в тому, що ці зомбі отримують 2 пенсії, одну в Україні (бо їм тут "абязани", а другу в рідній Нарнії. Тому у них все в шоколаді, а не навпаки», – пишуть люди.

Раніше ми розповідали про те, що донецький пенсіонер-шахтар Книшов, який радісно порвав український паспорт, отримавши російське громадянство, показав, як «добре» йому живеться після окупації Донбасу. Паспорт РФ він отримав без прописки, і тепер залишився без пенсії, соцвиплат і не може влаштуватися на роботу.

Нагадаємо, бойовикам влаштували тортури в "ДНР", коштів на існування не залишилося.

Як повідомляла Politeka, адепт "Новоросії" на власній шкурі випробував "рускій мір".

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