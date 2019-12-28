Український боксер Олександр Гвоздик висловився з приводу військових дій в Україні

На його думку, в цю версію можуть повірити тільки малолітні діти, передає слова Гвоздика Tribuna.com.

«З якоїсь причини ми з росіянами стали ворогами. Чому ж? Може бути, тому що нашому президенту (екс-президенту Петру Порошенку) потрібна була димова завіса, щоб спокійно грабувати країну. Як варіант», — заявив спортсмен.

На думку Гвоздика, при попередньому президенті рівень життя в країні добряче впав.

Висловився Гвоздик і з приводу військових дій на Україні, заявивши, що конфлікт почався зовсім не через те, що «росіяни напали, щоб забрати території».

«Я думаю, це все нав'язане людям, щоб відволікати їх від основних проблем. Плюс війна — це ж прибуткова справа», — зазначив Гвоздик.

За припущенням боксера, цей конфлікт грає на руку компаніям, які збагачуються за рахунок продажу військової техніки, а люди в даному випадку стають лише засобом для досягнення мети.

До речі, український боксер Олександр Гвоздик зазначив, що не бачить нічого страшного в тому, щоб коли-небудь взяти участь у поєдинку на території Росії.

«Раніше, наприклад, Олександру Усику виникали у деяких питання. Так от, для тих, хто вважає Росію «ворогом» і «загарбником»: в такому випадку чоловік поїхав у тил «ворога», на очах у тисяч «ворогів» вразив їх солдата. «Вороги» послухали український гімн, що в цьому поганого?» заявив Олександр, передає слова боксера портал Трибуна.

При цьому він підкреслив, що в США ніхто не збирається допомагати Україні, як про це думають деякі.

«У нас розповідають, що хтось в Америці за Україну переживає? Та ніхто взагалі не хвилюється - у США тим паче! У них своє життя, вони думають про те, як би ввечері їх місце в кафе не зайняли і як би бургер з'їсти. В Америці всім ходити в туалет на нашу країну», — сказав боксер.

Нагадаємо, Гвоздик про бої в Росії: "Вороги" послухали український гімн".

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