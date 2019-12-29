Стан Шулявського мосту, який відкрили 28 грудня, налякав киян
Мер Віталій Кличко відкрив Шулявський шляхопровід після 10 місяців реконструкції, як і обіцяв, до нового року. Чи варто було так поспішати, обговорюють в мережі, після того як з'явилися кадри "дощок", на яких тримається міст. Як передає Politeka.net, в соцмережі Фейсбук знімком поділився користувач Богдан Тицький.
"Я спершу не повірив. Тому поїхав перевірити. Це фото нововідкритого Шулявського мосту. І так під всіма опорами. Будівництво мосту обійшлось трішки більше мільярда гривень...", - написав Богдан.
Пугачова в міні-сукню засвітила пікантну частину тіла: "у цієї жінки немає віку"
Лорак вперше за довгий час вийшла в світ з дочкою, вразивши виглядом: "Обличчя підкачало"
Погода змусить українців страждати, зима готує жорсткий удар: з'явився свіжий прогноз
Подорослішалі діти Кіркорова вразили зовнішнім виглядом, фото облетіли мережу: «одне обличчя з...»
Пост активно обговорюють, деякі коментуючі вже охрестили те, що відбувається, "зрадою", як з'явилися фахівці, що роз'яснили ситацію. Дошки потрібні, поки бетон застигає, і їх приберуть через кілька тижнів. Так що, виявилося, "зради" ніякої немає, проте народ вже встиг злякатися обвалу мосту.
"айааййаа зрада)"
"я навіть не знаю що сказати... поки відійшов подалі звідти"
"Наноматеріали, нанотехнології, скоро пустимо гіперлуп...."
"віталя бачив ці опори перед вчорашньою поїздкою?" - "позавчора він під цим мостом тусувався. Цим він показував, що міст надійний))"
"Завтра буду їхати до мами на Відрадний, то, мабуть, чудо-місток краще об'їхати?!"
«Лише б не втомився відразу», «У Європі це б зробили за пару днів і без цього пафосу. кому ви дякуєте ідіоти?», «Дурепа треба було так їхати коли снігом Київ завалювало».
Нагадаємо, Кличко «поховав» транспортну систему Києва.
Ще Politeka повідомляла про те, що розкрито скандальна правда про мосту Кличко.