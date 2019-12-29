Стан Шулявського мосту, який відкрили 28 грудня, налякав киян

Мер Віталій Кличко відкрив Шулявський шляхопровід після 10 місяців реконструкції, як і обіцяв, до нового року. Чи варто було так поспішати, обговорюють в мережі, після того як з'явилися кадри "дощок", на яких тримається міст. Як передає Politeka.net, в соцмережі Фейсбук знімком поділився користувач Богдан Тицький.

"Я спершу не повірив. Тому поїхав перевірити. Це фото нововідкритого Шулявського мосту. І так під всіма опорами. Будівництво мосту обійшлось трішки більше мільярда гривень...", - написав Богдан.

Пост активно обговорюють, деякі коментуючі вже охрестили те, що відбувається, "зрадою", як з'явилися фахівці, що роз'яснили ситацію. Дошки потрібні, поки бетон застигає, і їх приберуть через кілька тижнів. Так що, виявилося, "зради" ніякої немає, проте народ вже встиг злякатися обвалу мосту.

"айааййаа зрада)"

"я навіть не знаю що сказати... поки відійшов подалі звідти"

"Наноматеріали, нанотехнології, скоро пустимо гіперлуп...."

"віталя бачив ці опори перед вчорашньою поїздкою?" - "позавчора він під цим мостом тусувався. Цим він показував, що міст надійний))"

"Завтра буду їхати до мами на Відрадний, то, мабуть, чудо-місток краще об'їхати?!"

"Траліки ще не пустили" "1. Зрада, що відкрили до завершення робіт. 2. Не зрада, бо це технологічні тримачі прольотів моста, доки застигає основний бетон. На це треба до місяця часу." - "може тоді не варто було відкривати, поки конструкція тримається на фанерці?)))" "Виглядає звісно дещо кумедно, але ніякого "криміналу" там немає. "

Раніше ми повідомляли, Кличко здивував публіку, коли з'явився в костюмі Діда Мороза на відкритті мосту. Він першим проїхався по ньому на квадроциклі.

Користувачі не втрималися і почали бурхливо коментувати подію: