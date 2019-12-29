В Україні за час осінньої кампанії закликали понад 15 тисяч осіб

В Україні закінчився осінній призов і почалася робота з вивчення призовників на весну 2020 року. Про це повідомив глава відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко, повідомляє Армія.Інформ.

"Нинішня призовна кампанія проходила набагато організованіше, ніж попередньої весенной. Звичайно, не обійшлося без спільних рейдів працівників військкоматів та представників поліції та інших додаткових заходів, щоб виконати план призову", – сказав він.

Як повідомив Качаненко, загалом вдалося закликати 15200 осіб, з яких 9 тисяч поповнять військові частини ЗСУ. Поки підписали контракти 3340 осіб. Він додав, що військкомати південних областей раніше закінчили призовну кампанію.

"Це не тому, що працювали краще – так склали графік, за яким і відбували юнаки в навчальні центри", – додав Качаненко.

Раніше ми повідомляли, що в мережі з'явилося відео, яке доводить, що в деяких частинах Збройних сил України досі практикують дідівщину проти новобранців.

Відео помітив на сторінці одного з солдатів-строковиків колишній військовослужбовець ЗСУ Олександр (Грім) Грамарчук і опублікував у Facebook.

Новобранців змусили надіти на голову табуретки і стояти на напівзігнутих ногах - такий незграбний сюжет цієї "відеороботи". На ці дивні ритуали автор ролика наклав веселу музику.

Повідомлялося, що українця забрали в армію прямо з МакДональдса.

Так, близько шостої ранку 19 листопада в кафе "Макдональдс" нагрянули співробітники Одеського обласного військкомату, щоб доставити на збірний пункт молодої людини, що працює тут на касі.

А так як 21-річний хлопець не хотів йти добровільно, на місце викликали поліцію. Пізніше розкрилися подробиці інциденту.

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