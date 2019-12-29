В Украине за время осенней кампании призвали более 15 тысяч человек

В Украине закончился осенний призыв и началась работа по изучению призывников на весну 2020 года. Об этом сообщил глава отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, сообщает Армия.Информ.

"Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее, чем предыдущей весенной. Конечно, не обошлось без совместных рейдов работников военкоматов и представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва", – сказал он.

Как сообщил Качаненко, в общем удалось призвать 15200 человек, из которых 9 тысяч пополнят военные части ВСУ. Пока подписали контракты 3340 человек. Он добавил, что военкоматы южных областей раньше закончили призывную кампанию.

"Это не потому, что работали лучше – так составили график, по которому и отбывали юноши в учебные центры", – добавил Качаненко.

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Видео заметил на странице одного из солдат-срочников бывший военнослужащий ВСУ Александр (Гром) Грамарчук и опубликовал в Facebook.

Новобранцев заставили надеть на голову табуретки и стоять на полусогнутых ногах - такой неуклюжий сюжет этой "видеоработы". На эти странные "ритуалы" автор ролика наложил веселую музыку.

Сообщалось, что украинца забрали в армию прямо из МакДональдса.

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А так как 21-летний парень не хотел идти добровольно, на место вызвали полицию. Позднее раскрылись детали инцидента.

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