В Украине за время осенней кампании призвали более 15 тысяч человек

В Украине закончился осенний призыв и началась работа по изучению призывников на весну 2020 года. Об этом сообщил глава отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, сообщает Армия.Информ.

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"Нынешняя призывная кампания проходила гораздо организованнее, чем предыдущей весенной. Конечно, не обошлось без совместных рейдов работников военкоматов и представителей полиции и других дополнительных мер, чтобы выполнить план призыва", – сказал он.

Как сообщил Качаненко, в общем удалось призвать 15200 человек, из которых 9 тысяч пополнят военные части ВСУ. Пока подписали контракты 3340 человек. Он добавил, что военкоматы южных областей раньше закончили призывную кампанию.

"Это не потому, что работали лучше – так составили график, по которому и отбывали юноши в учебные центры", – добавил Качаненко.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео, которое доказывает, что в некоторых частях Вооруженных сил Украины до сих пор практикуют дедовщину против новобранцев.

Видео заметил на странице одного из солдат-срочников бывший военнослужащий ВСУ Александр (Гром) Грамарчук и опубликовал в Facebook.

ВСУ

Новобранцев заставили надеть на голову табуретки и стоять на полусогнутых ногах - такой неуклюжий сюжет  этой "видеоработы". На эти странные "ритуалы" автор ролика наложил веселую музыку.

Сообщалось, что украинца забрали в армию прямо из МакДональдса.

Так, около шести утра 19 ноября в кафе "Макдональдс" нагрянули сотрудники Одесского областного военкомата, чтобы доставить на сборный пункт молодого человека, работающего здесь на кассе.

А так как 21-летний парень не хотел идти добровольно, на место вызвали полицию. Позднее раскрылись детали инцидента.

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